| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 消費

《時尚織夢》5

2017-03-31

記者王瀅娟／綜合外電報導

楓葉紅了！Moncler Gamme Rouge

歡迎來到加拿大！

Moncler Gamme Rouge將秋冬秀場打造成楓葉紅了的加拿大，地板上滿滿的楓紅落葉與環狀楓林投影，讓賓客們彷彿置身加拿大的楓林之中，穿著民族圖案針織與小碎花印花羽絨服，模特兒宛如時髦的戶外登山野營隊魚貫而出，以多重混搭層疊的方式，結合面料上的拼接變化，讓羽絨服呈現精品設計質感。秀末還走出兩列穿著制服的「騎警」，護衛少女們謝幕，戲劇性十足。

部分圖片提供／Moncler

廣告
  • 滿地紅楓葉搭配環狀楓林投影，讓Moncler Gamme Rouge秋冬秀賓客彷彿置身秋天的加拿大。

    滿地紅楓葉搭配環狀楓林投影，讓Moncler Gamme Rouge秋冬秀賓客彷彿置身秋天的加拿大。

  • 滿地紅楓葉搭配環狀楓林投影，讓Moncler Gamme Rouge秋冬秀賓客彷彿置身秋天的加拿大。

    滿地紅楓葉搭配環狀楓林投影，讓Moncler Gamme Rouge秋冬秀賓客彷彿置身秋天的加拿大。

  • 學院風是Moncler Gamme Rouge秋冬另一重點元素。（法新社）

    學院風是Moncler Gamme Rouge秋冬另一重點元素。（法新社）

  • 從楓葉林中走出，如大自然般繽紛色彩的冬衣與戶外裝扮，Moncler Gamme Rouge改寫戶外盛裝樣貌。（美聯）

    從楓葉林中走出，如大自然般繽紛色彩的冬衣與戶外裝扮，Moncler Gamme Rouge改寫戶外盛裝樣貌。（美聯）

  • 從楓葉林中走出，如大自然般繽紛色彩的冬衣與戶外裝扮，Moncler Gamme Rouge改寫戶外盛裝樣貌。（美聯）

    從楓葉林中走出，如大自然般繽紛色彩的冬衣與戶外裝扮，Moncler Gamme Rouge改寫戶外盛裝樣貌。（美聯）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：《時尚織夢》5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.