2017-03-31

記者王瀅娟／綜合外電報導

一幕又一幕時尚織出超現實又超寫實、如真如夢的幻境。

【穿越GUCCI 時尚祕境】

Gucci秋冬秀在甫啟用的品牌總部打造出「煉金師的祕境」，泛著紫光的金字塔矗立於秀場中央，洋溢神祕，金字塔四周的透明帷幕長廊宛如實驗室，輸出119個創意總監亞歷山卓．米開理（Alessandro Michele）思考熔煉過後的秋冬新裝。

米開理：時尚沒有公式

對米開理來說，美感沒有絕對的組合公式，所有元素都可抽離再融合，創作出全新的形式，就像煉金師一般，而這也是他的拿手好戲。在這座祕境中，有各式各樣的動物、植物、昆蟲，還有許多古老世界的符號，等待著好奇神祕未知的雙手前來將其熔煉成金。多層衝突卻又彼此融合，恰似作為一個整體的個人，內在實存多重認同。透明帷幕中不斷變換的燈光與煙霧，點出煉金過程產生的意外與迷惑，最終留下種種意外與不意外的美麗。

部分圖片提供／Gucci