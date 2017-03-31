訂製Prada 踩場巨星級尊寵
2017-03-31
〔記者王瀅娟／台北報導〕深受名媛貴婦喜愛的Prada Made to Order Pumps（簡稱MTO Pumps）訂製服務再度來台，即日起至4月23日於全台4家店巡迴開訂！
除了服裝，Prada也會為明星們的紅毯裝扮訂製合適的鞋履，妮可基嫚、黛安克魯格、克蘿伊摩蕾茲與時尚名媛Alexa Chung等，都曾穿著Prada鞋履參加各式頒獎典禮。明星般的尊榮禮遇，現在只要你願意訂製都可擁有。
Prada MTO Pumps訂製服務共有19款不同樣式的鞋款可供選擇，包含尖頭、圓頭、魚口、厚底與涼鞋等，還有8種不同高度的鞋跟，鞋面材質包括緞面、麂皮、小山羊皮、金屬牛皮、天鵝絨、Saffiano漆亮壓紋牛皮、鱷魚皮、鴕鳥皮等，可因應不同場合需求，因此顧客往往一訂就是好幾雙。
印花系列部分，今年新增嘴唇、花朵與愛心印花，並以漆亮皮壓紋印花材質呈現。今年另新推出寶石釦環系列，提供2種不同鞋跟高度，天鵝絨、麂皮、漆亮皮與緞面4種材質，以及6種不同顏色的寶石釦環可選。而鞋底釘鑲個人標記部分的選擇除了姓名英文縮寫字母，也新增數字、嘴唇、花朵、愛心等趣味符號，更能組合出獨一無二的個人標記。
圖片提供：Prada
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 妮可基嫚
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 朴槿惠遭裁押 淪南韓第3位被逮捕卸任元首
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 不枉史總激賞 曾陶鎔轟出感動
- 中籍旅澳學者 返中遭限居封口
- 拉拉山輕旅行 8路線開放報名
- 竹北興隆國小直笛隊 日木笛大賽金賞大獎
- 自由談》再怎麼野蠻也不能這樣
- 【朵朵小語】我願意
- 山葉女子高球賽》落後3桿 盧曉晴並列第7
- 高市加碼補助淘汰燃油機車 最高可領3萬9千元
- 核三廠二號機4/7起將大修 全台用電恐吃緊
- 吳慷仁醉纏女星 小內褲溜出來了
- 渡邊謙不倫小21歲酒店妹 這樣黏TT
- 〈健康充電站〉中醫養生講座、大腦疾病防治講座
- 公告歷史街區 26條計畫道路撤銷
- 與府院不同調 軍方盼本會期不處理年改
- 3動能發功 台揚今年營收上看百億
- 直接進出國1 銅鑼交流道東延段10月完工
- 池上鄉決議 重返稻米全國賽
- DRAM漲價 半導體今年產值成長11%
- 日月光擬配息1.4元
- 虎尾山子中排分段整治 地方催加快
- 文開國小六年級師生 打造漂書坊
- 玩具標示抽檢 一成不合格
- 頂大首例//科技部認定11論文違規 台大5400萬補助沒了
- 勘五星旗廟 彰縣文化局長被帽砸頭
- Fed兩官員暗示 今年可能升息4次
- 心肌梗塞高危險群 8成壞膽固醇控制不佳
- 台銀行向斷交非洲友邦求償 兩官司勝訴
- 獲選赴丹麥參賽 林園學童賣蛋籌錢
- 被誣賴是小偷 惡少狠砍少女5刀
- 桃機嚴抓拉客黃牛 重罰、吊照雙管齊下
- 房屋稅今年不調整 免徵金額調高
- （３個月百人搭）玉里DRTS 明起比照公車收費
- 台權會發動國際NGO連署救人
- 狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡
- 非營利幼園 議員促取消弱勢優先
- 自由廣場》天花板上的將官 地板下的老戰士
- 興航案凍結12億 追復興空廚賤賣中保
- 勇士22分寫逆轉 馬刺主帥都說棒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：訂製Prada 踩場巨星級尊寵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分