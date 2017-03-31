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訂製Prada 踩場巨星級尊寵

2017-03-31

〔記者王瀅娟／台北報導〕深受名媛貴婦喜愛的Prada Made to Order Pumps（簡稱MTO Pumps）訂製服務再度來台，即日起至4月23日於全台4家店巡迴開訂！

除了服裝，Prada也會為明星們的紅毯裝扮訂製合適的鞋履，妮可基嫚、黛安克魯格、克蘿伊摩蕾茲與時尚名媛Alexa Chung等，都曾穿著Prada鞋履參加各式頒獎典禮。明星般的尊榮禮遇，現在只要你願意訂製都可擁有。

Prada MTO Pumps訂製服務共有19款不同樣式的鞋款可供選擇，包含尖頭、圓頭、魚口、厚底與涼鞋等，還有8種不同高度的鞋跟，鞋面材質包括緞面、麂皮、小山羊皮、金屬牛皮、天鵝絨、Saffiano漆亮壓紋牛皮、鱷魚皮、鴕鳥皮等，可因應不同場合需求，因此顧客往往一訂就是好幾雙。

印花系列部分，今年新增嘴唇、花朵與愛心印花，並以漆亮皮壓紋印花材質呈現。今年另新推出寶石釦環系列，提供2種不同鞋跟高度，天鵝絨、麂皮、漆亮皮與緞面4種材質，以及6種不同顏色的寶石釦環可選。而鞋底釘鑲個人標記部分的選擇除了姓名英文縮寫字母，也新增數字、嘴唇、花朵、愛心等趣味符號，更能組合出獨一無二的個人標記。

圖片提供：Prada

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  • 每雙Prada MTO Pumps訂製服務鞋履鞋底都會釘上顧客專屬印記。

    每雙Prada MTO Pumps訂製服務鞋履鞋底都會釘上顧客專屬印記。

  • 表格

    表格

  • Prada MTO Pumps訂製服務提供多種鞋款訂製選項，並搭配專屬特別印花鞋盒，訂製價格26,500元起。

    Prada MTO Pumps訂製服務提供多種鞋款訂製選項，並搭配專屬特別印花鞋盒，訂製價格26,500元起。

  • Prada MTO Pumps訂製服務今年新推出寶石釦環系列，提供2種不同鞋跟高度、天鵝絨、麂皮、漆亮皮與緞面鞋面材質，以及6種不同顏色的寶石釦環可選。

    Prada MTO Pumps訂製服務今年新推出寶石釦環系列，提供2種不同鞋跟高度、天鵝絨、麂皮、漆亮皮與緞面鞋面材質，以及6種不同顏色的寶石釦環可選。

  • 妮可基嫚穿Prada高跟涼鞋出席今年美國工會製片獎頒獎典禮。

    妮可基嫚穿Prada高跟涼鞋出席今年美國工會製片獎頒獎典禮。

  • 名媛Alexa Chung是Prada經典高跟鞋的愛好者。

    名媛Alexa Chung是Prada經典高跟鞋的愛好者。

  • 黛安克魯格穿Prada魚口高跟鞋參加電影首映。

    黛安克魯格穿Prada魚口高跟鞋參加電影首映。

  • Prada MTO Pumps訂製服務印花鞋款今年新添嘴唇、花朵與愛心印花圖案。

    Prada MTO Pumps訂製服務印花鞋款今年新添嘴唇、花朵與愛心印花圖案。

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標題：訂製Prada 踩場巨星級尊寵


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