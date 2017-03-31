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Delvaux製包工藝 精湛完美

2017-03-31

〔記者王瀅娟／台北報導〕比利時精品配件品牌Delvaux發表春夏新品，以裸色粉、紫羅蘭、檸檬黃與象牙白為主的色調充滿春天氣息，然而頂尖的製包工藝才是令顧客掏腰包的主因。

Delvaux經典包款Tempete今年逢推出50週年，紀念款Papillon採用小羊皮製作，對稱的抽象蝴蝶圖案，其實是由師傅以深淺不同的藍色染料手繪一半，再將皮革對折印出另一半，非常考驗手藝。此外，Tempete今年也首度推出採用3層皮革製作的包款，重量與2層皮革款卻相差無幾，原因在於將皮革削得更薄。包邊的「彩虹色」更是在包包縫製完成時才由師傅手工上色，也是手藝大考驗。

除了整片皮革，Delvaux亦有拼接與編織包款，其中編織包款是採獨家上下編織法，因此看起來就像一片平整的織品。此外，獨樹一格的「虹彩短吻鱷魚皮」包款，是由師傅將珍稀的鱷魚皮依照鱗片間的紋路割開，拼入粉嫩色調牛皮後，再縫合於另一片皮革上，最終形成的特別效果，在在展現品牌的皮革工藝與創意。

圖片提供：Delvaux

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  • Delvaux黑色彩虹滾邊牛皮Tempete中型手提包，213,200元。

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  • Delvaux 50週年紀念款Papillon Tempete中型肩揹包，239,600元。

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