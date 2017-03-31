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女王購物節 送跑車試駕

2017-03-31

〔記者凃盈如／台北報導〕京站女王購物節於4月6日至5月14日開跑，今年推出化妝品、內衣、香氛滿2,000元送200元商品禮券、全館當日累計消費滿4,000元送200元商品禮券，全檔期共35天，業績目標7億元，預估較去年微幅成長2%。京站總經理柯愫吟表示，今年1至3月業績小衰2%，快時尚、女裝、女鞋表現較吃力，除歸咎天氣變化之外，電商的發展亦為一主因。柯愫吟提到，今年將投注更多心力在體驗型的業種，提升消費者消費時的參與度與成就感，並且提升品味，譬如DIY乾燥花、戒指製作等課程。柯愫吟觀察到現在年輕人重視生活美學，做菜也講究擺盤，去年小家電、器皿等商品業績提升，近來京站更獨家推出「東京食器」主題商品展售會，以來自日本的夢幻食器吸客，即日起至4月3日於B3展出，現場還移植了真正的櫻花樹，讓民眾合照。

至於今年女王購物節內容，除了每年消費者必搶的首4日「每日一物」，如4月7日限定的2.2折BIALETTI經典摩卡壺6杯份、玻璃卡布杯、咖啡粉2包的組合，另有植村秀、宇宙人抱枕等限定商品，此外，持Q卡及當日累計滿2,000元發票，即可兌換抽獎券，可抽獎值高達252,000元的賓士夢幻跑車3個月試駕、台北倫敦單人來回機票3名等。

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  • 近來京站獨家推出「東京食器」展售會，以日本夢幻食器吸客，即日起至4月3日於B3展出，圖為美型菊皿，各580、980元。（記者凃盈如攝）

    近來京站獨家推出「東京食器」展售會，以日本夢幻食器吸客，即日起至4月3日於B3展出，圖為美型菊皿，各580、980元。（記者凃盈如攝）

  • 京站女王購物節4月6日至5月8日開跑，祭出抽獎好禮，含賓士跑車3個月試駕、台北倫敦單人來回機票、NSO樂季壓軸歌劇雙人票券。（記者凃盈如攝）

    京站女王購物節4月6日至5月8日開跑，祭出抽獎好禮，含賓士跑車3個月試駕、台北倫敦單人來回機票、NSO樂季壓軸歌劇雙人票券。（記者凃盈如攝）

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