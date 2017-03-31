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預購蛋糕 金鑛咖啡送機票

2017-03-31

〔記者吳佩樺／台北報導〕母親節商機大，金鑛咖啡宣布明日起開放母親節蛋糕早鳥預購，凡4月1日至21日預購享85折優惠，4月22日至5月3日享92折，活動期間購買母親節蛋糕加送飲品兌換券，登錄發票有機會抽中日本沖繩雙人來回機票。

金鑛咖啡今年主打5款蛋糕，售價690至890元，其中「黑糖貴夫人」使用中式食材，蛋糕主體以富含維生素E的胚芽為基底，內餡是黑豆紫米餡搭配布丁，外層融入黑糖，訴求健康養生。

金鑛咖啡表示，往年母親節蛋糕占自家全年蛋糕銷售的2成，因現今多為小家庭，以6吋最暢銷。口味方面，芋頭和巧克力最受歡迎，銷量高達5成，今年開發的「天使芋翼」選用台灣芋頭，搭配布丁和杏仁堅果呈現不同層次的口感；巧克力則有「熱情女王」、「優雅女士」二款。

此外，瞄準早餐市場，推出59元隨行早餐組合，共有生菜可頌、培根可頌、鮪魚沙拉堡、奶油蛋沙拉、蔬菜燻雞堡五選一，搭配金鑛精品黑咖啡。金鑛咖啡指出：「上班族和學生的早餐通常在通勤途中購買，此族群的早餐主流價位為60至80元，金鑛咖啡全台逾半數以上的門市都位於精華商圈和學區，相信可帶動今年整體業績成長。」

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  • 金鑛咖啡瞄準早餐市場，推出59元隨行早餐組合。（記者吳佩樺攝）

    金鑛咖啡瞄準早餐市場，推出59元隨行早餐組合。（記者吳佩樺攝）

  • 金鑛咖啡今年母親節主打5款蛋糕，售價690至890元。（記者吳佩樺攝）

    金鑛咖啡今年母親節主打5款蛋糕，售價690至890元。（記者吳佩樺攝）

  • 金鑛咖啡搶攻母親節蛋糕商機，大方送機票。 （記者吳佩樺攝）

    金鑛咖啡搶攻母親節蛋糕商機，大方送機票。 （記者吳佩樺攝）

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