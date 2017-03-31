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玩遊戲作公益 台灣大巧創意

2017-03-31

〔記者吳佩樺／台北報導〕玩遊戲還能作公益！台灣大哥大基金會與聯合勸募共同發起「彈珠送愛」活動，堪稱首例新創公益活動，以「你玩彈珠我捐款」的概念邀請全民一起來玩遊戲獻愛心！

彈珠送愛活動共有線上和機台版，線上版遊戲提供免費玩，每個彈珠欄位代表各類型的弱勢族群，只要將彈珠連成1條線，台灣大哥大基金會就會代表民眾捐款1元給聯合勸募；連成2條線，捐款5元；連成3條線，捐款10元，捐款上限為10萬元台幣。活動網址www.pinballlove.com。

此外，今（3／31）日至5月28日，全台北中南指定地點陸續設有實體彈珠機台，民眾投幣10元可玩，得分50分還能再玩拍貼，遊戲金亦會全數捐給聯合勸募。詳細場次時間建議至官網查詢。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，彈珠送愛遊戲以趣味、創意、互動、公益為4大構想核心，歷時逾10個月和上百次的調整才完成，不只希望帶動民眾積極參與公益，同時回憶童趣。

聯合勸募理事長陳永清表示，根據聯合勸募統計，2016年捐款人指定捐助對象以「兒童」為主要族群，捐款總金額是身心障礙類的6.1倍，但依需求情形，最大宗實際上是後者，兒童的經費需求僅為身障的41.9%，當捐款僅集中在特定族群時，便會加劇資源分配不均。各類型的弱勢族群都應該獲得合理分配的公益資源才是正確的。

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  • 台灣大哥大基金會董事長張善政（右）開心與小朋友進行線上版遊戲PK賽。（台灣大哥大提供）

    台灣大哥大基金會董事長張善政（右）開心與小朋友進行線上版遊戲PK賽。（台灣大哥大提供）

  • 台灣大哥大基金會和聯合勸募共同發起「彈珠送愛」活動，邀請全民玩遊戲還能作公益。（台灣大哥大提供）

    台灣大哥大基金會和聯合勸募共同發起「彈珠送愛」活動，邀請全民玩遊戲還能作公益。（台灣大哥大提供）

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標題：玩遊戲作公益 台灣大巧創意


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