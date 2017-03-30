力搏蘋果翻身 三星S8導入Bixby人工智慧
記者吳佩樺／台北報導 攝影／記者胡舜翔
三星歷經Note 7自燃挫敗後，新旗艦機S8昨晚終於亮相，揹負著翻身力搏蘋果的重大使命，主打Bixby人工智慧，全球4月21日首發上市，台灣販售時間尚未公布。
為了炒作話題熱度，S8早在發表會前就不斷被「劇透」，幾乎全命中。共5.8吋S8、6.2吋S8+二版本，皆為雙側曲面螢幕，取消實體Home鍵，螢幕幾乎要占滿整個機身，屏占比最大83.9%，質感更甚過去。延續IP68防水，共黑、銀、金、藍、紫灰五色。
抗衡蘋果Siri 首推Bixby人工智慧
為了跟蘋果Siri抗衡，首推Bixby人工智慧，手機會持續學習使用者習慣而不斷變得更聰明，Bixby介面有中文化，但語音指令暫時僅支援英文，未來會有中文，另有即時翻譯、圖像辨識等功能。
主相機硬體跟上代相同，包括1,200萬畫素、F1.7大光圈，主要是透過軟體大幅增進畫質，但沒有先前外傳的1,000fps超級慢動作錄影。前鏡頭部分提升為800萬畫素、增大感光元件單位像素面積，加入自動對焦以及趣味的動畫自拍。
虹膜辨識行動支付 安全又快
Apple Pay昨日正式在台上線，Samsung Pay亦蓄勢待發，因應多數消費者對於行動支付的安全性仍有質疑，S8加入虹膜辨識，強調安全性比指紋辨識更高。虹膜辨識Note 7首度導入，S8提升技術，解鎖速度更快。
擴充配件部分，最特別的是設計DeX行動工作站，可讓手機變電腦，將手機畫面延伸到電腦使用。
手機達人：創新度稍嫌不足
手機王總編輯張利安表示：「S8的大亮點是螢幕幾乎占滿機身，接近無縫設計，軟體整合也很強，不過整體創新度沒有前幾代旗艦讓人驚豔。」
Note 7停售預估讓三星損失約60億美元，約台幣1,810億元，儘管三星早在1月底展現誠意公開說明自燃原因，且保證S8電池以更高標準檢視安全，仍有不少人看衰S8短時間恐怕無法完全從Note 7陰霾中脫離，加上蘋果iPhone 8正逢十周年，必定會下猛藥，此役對S8勢必是一場極為辛苦的戰役。
此外，為挽回消費者信心，台灣三星早已承諾原有Note 7用戶購買S8有優惠，不過詳細計劃尚未釋出。
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三星S8與三星S8+
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前鏡頭提升為800萬畫素、增大感光元件單位像素面積，加入自動對焦以及趣味的動畫自拍功能。
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導入虹膜辨識，讓行動支付更安全，同時提升技術，解鎖速度極快。
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三星S8主打Bixby人工智慧，手機會持續學習使用者習慣而不斷變得更聰明。
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利用擴充配件DeX行動工作站，可讓手機變電腦，將手機畫面延伸到電腦使用，但須另外購買。
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左側搭載Bixby快捷鍵，一按就進入Bixby人工智慧，提供語音指令、即時翻譯、圖像辨識等功能，語音指令暫僅支援英文。
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S8取消實體Home鍵，螢幕幾乎要占滿整個機身，從左至右為蘋果iPhone 7 Plus、三星S8+、三星S7 edge。
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三星S8的螢幕幾乎要占滿整個機身，接近無縫設計。
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