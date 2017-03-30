SK-II櫻花綻放 青春露限量版

2017-03-30

〔記者邱巧貞／台北報導〕迎接日本櫻花季節，SK-II特別為經典明星產品青春露的瓶身印上粉漾櫻花圖騰，呼應春天氛圍。

現正適逢百貨母親節檔期開打，今年，SK-II祭出此款限定包裝─「青春露粉漾櫻花限量版」作為主打禮盒，230ml大容量，以櫻花盛開象徵新的開始，綻放於青春露瓶身，搭配豐富的旅用組，自用或送禮都十分划算。

為回饋愛用者並吸引新客，SK-II今年少了以往的跨界合作包款贈品，而以滿額贈禮加碼不加價回饋，消費滿額4,000元以上，即能獲得全系列SK-II經典產品，清潔到滋潤保養一次體驗；第二階段8,000元滿額禮產品更由以往6件組增加為8件組，以產品實際回饋愛用者。此外，母親節期間限定推出的加大版明星商品可納入滿額禮計算，讓消費者與媽媽共享最愛加大版產品，美麗加倍。

圖片提供：SK-II