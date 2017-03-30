SK-II櫻花綻放 青春露限量版
2017-03-30
〔記者邱巧貞／台北報導〕迎接日本櫻花季節，SK-II特別為經典明星產品青春露的瓶身印上粉漾櫻花圖騰，呼應春天氛圍。
現正適逢百貨母親節檔期開打，今年，SK-II祭出此款限定包裝─「青春露粉漾櫻花限量版」作為主打禮盒，230ml大容量，以櫻花盛開象徵新的開始，綻放於青春露瓶身，搭配豐富的旅用組，自用或送禮都十分划算。
為回饋愛用者並吸引新客，SK-II今年少了以往的跨界合作包款贈品，而以滿額贈禮加碼不加價回饋，消費滿額4,000元以上，即能獲得全系列SK-II經典產品，清潔到滋潤保養一次體驗；第二階段8,000元滿額禮產品更由以往6件組增加為8件組，以產品實際回饋愛用者。此外，母親節期間限定推出的加大版明星商品可納入滿額禮計算，讓消費者與媽媽共享最愛加大版產品，美麗加倍。
圖片提供：SK-II
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： SK-II
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 渣男LINE用女性名 正妹美容師遭性侵、搶財
- 中國學生墜5樓重傷 警方報告：自稱看霧霾墜落
- 彰化4萬盞選舉路燈 台電減至7千
- 錦榮4天5會Akemi 樹幹後做這檔事
- 退休警消抗議年改失序 林國春嗆蔡「該不該殺？」
- 自由廣場》中國這樣一個流氓國家
- 監院黨產條例釋憲「漏列」案由 民進黨團︰想掩飾什麼？
- 馬教唆洩密判無罪 立委︰開啟有權者干預司法之門
- 前瞻配合款 台南準備好了
- 網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 新普減資40%＋配息6元 今年每股發10元現金
- 管制振動新公害 市府向日取經
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 〈台股青紅燈〉中國「被巴」概念股
- 戀戀情深達琳凱絲去世 李奧納多悼念
- 自由廣場》馬英九→陳庚金→林國春
- 電視權利金10億 韓職是中職5倍多
- 扁申請參加李元簇告別式 中監審議
- 想知道出賣他的人…施明德調閱美麗島檔案遭拒
- 自由廣場》廢監察院
- 日智庫報告稱一中一台 中國跳腳
- 「寄念販賣所」商品 療癒寵物主人
- 台灣Pay迎戰 金融卡也能刷
- 中國齊星爆倒債 山東現區域金融風暴
- 洪停開中常會 吳：真的身體不適？
- 觀音》坡內埤「整容」 8月變身生態公園
- 白宮：美希望英脫歐後仍是歐強大領袖
- 3女飛官 挑戰新一代戰機
- 南投創客基地開幕 智能盆栽吸睛
- 前美國FDA官員陳紹琛：台灣發展生技 法規太落伍
- 北港集雅軒160年古繡旗 委外修復
- 祖帶孫做鼠麴粿 深坑傳承古早味
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 阿翔無法擺脫浩子陰影 竟是因為她
- 自由談》 流氓大國真粗暴
- 李明哲事件》學者：政府低調該有限度
- 吃5千路邊攤到天團之路 五月天失去了XX
- 流浪狗「職訓」 毛小孩「就業」好多元
- 大林健康趴趴走公車 長者愛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：SK-II櫻花綻放 青春露限量版
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分