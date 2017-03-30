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Issey Miyake台中展大店 楊乃文撒錢

2017-03-30

〔記者王瀅娟／台中報導〕Issey Miyake三宅一生首度進駐台中大遠百，開設男女裝合併店鋪，為台灣第3間男女裝整合店，佔地超過70坪，淺色水泥與大片鏡子增加空間開闊感，並善用高達360公分的鍍鈦藍管與黑色玻璃區隔系列展示空間，既穿透又保有神秘隱私。

為慶祝開幕，三宅一生男裝春夏藝術家合作系列「Out of Bounds」系列絲巾獨家在此販售，限量各1條。此系列為三宅一生與旅居紐約布魯克林的藝術家山口歷（Meguru Yamaguchi）合作，他利用傳統的刷繪工藝，筆觸自由，創造出獨特的流動感，作品表情豐富。三宅一生將其作品掃描轉成高解析度的立體圖樣，交由京都的染色工廠製作，花上10種不同的模板結合染料墨水、層次印染和上光，忠實呈現其如調色盤般，帶有混亂又協調的藝術感。

開幕嘉賓楊乃文與男模洪翊展都是三宅一生的愛好者，楊乃文在試裝時迅速買了腳上穿的Issey Miyake × United Nude聯名搖滾涼鞋，以日本傳統木屐為靈感，鞋底造型雖尖銳搞怪，楊乃文親身體驗保證好穿。

圖片提供：Issey Miyake

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  • 男模洪翊展帥氣展現三宅一生春夏男裝。（記者王瀅娟攝）

    男模洪翊展帥氣展現三宅一生春夏男裝。（記者王瀅娟攝）

  • 楊乃文展演三宅一生春夏花梗烘延技術女裝，手拿春夏主打加斯頓凱莉包，81,800元。（記者王瀅娟攝）

    楊乃文展演三宅一生春夏花梗烘延技術女裝，手拿春夏主打加斯頓凱莉包，81,800元。（記者王瀅娟攝）

  • 三宅一生台中大遠百男女裝大型店鋪開幕獨家商品：2017春夏藝術家合作系列Out of Bounds絲巾，各14,300元。

    三宅一生台中大遠百男女裝大型店鋪開幕獨家商品：2017春夏藝術家合作系列Out of Bounds絲巾，各14,300元。

  • 三宅一生男女裝首度進駐台中大遠百，佔地70坪，寬敞通透。

    三宅一生男女裝首度進駐台中大遠百，佔地70坪，寬敞通透。

  • 楊乃文（左）與男模洪翊展（右）為三宅一生台中大遠百男女裝大型店鋪開幕嘉賓。（記者王瀅娟攝）

    楊乃文（左）與男模洪翊展（右）為三宅一生台中大遠百男女裝大型店鋪開幕嘉賓。（記者王瀅娟攝）

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