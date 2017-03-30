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初夏購物節 母親節檔暖身

2017-03-30

〔記者凃盈如／台北報導〕上半年最優惠的母親節檔期即將來臨！新光三越母親節前哨戰「初夏購物節」，將於4月6日至26日登場，全檔期共21天，4月6至19日推出貴賓卡友享化妝品滿3,000元送300元電子贈品禮券、聯名卡卡友享化妝品首2日滿5,000元送100元電子贈品禮券，再加上其他多重回饋，首2日化妝品消費滿6,000元，可享有超過18%禮券回饋，也就是，首2日買6,000元最划算。以消費6,000元化妝品為例，享有化妝品滿6,000元送600元電子贈品禮券、聯名卡刷5,000元送100電子商品禮券、卡卡相乘刷5,000元送300元電子贈品禮券、銀行滿額贈5,000元送100元電子商品禮券，則可獲得1,100元電子禮券。

新光三越觀察到今年保養、美妝部分主題分類愈細，愈能滿足每個人所需要的重點，今年將市場快速成長的面膜獨立規劃出「六大面膜」主題，包括好萊塢名人最愛的發光神器GLAMGLOW、年度人氣面膜品牌DIOR、地表最強神奇白泥Kiehl’s、鋼鐵人面膜ESTÉE LAUDER、泥狀面膜市場NO.1的ORIGINS、櫻花妹風靡KOSÉ，推出年度暢銷商品組合，此外唇彩話題延燒，GIORGIO ARMANI、YSL、DIOR、LANEIGE等品牌皆推出夯品。

4月6日至12日，首7日持新光三越貴賓卡消費達指定金額，可得目前市面上超夯的滿額禮，如「Panasonic奈米水離子吹風機」、「Gtech Multi plus無限除蟎吸塵器」，且本檔期推出了獨特的卡友禮，與渡邊直美、星野源指名合作，由日本超人氣設計師吉田YUNI獨家卡友禮「水漾曲線杯」、「水漾曲線袋」，高門檻卡友禮另祭出時尚生活家電。

圖片提供：新光三越

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  • 藝人小8出席新光三越初夏購物節記者會，會後專注地盯著DM看，直嚷說要買捲髮器。（記者凃盈如攝）

    藝人小8出席新光三越初夏購物節記者會，會後專注地盯著DM看，直嚷說要買捲髮器。（記者凃盈如攝）

  • 獨家首發預購的「BALMUDA The GreenFan電風扇」，1檔運行時，聲音只有13分貝，如2隻蝴蝶振翅安靜，原價18,900元，特價15,990元。 （記者凃盈如攝）

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  • GLAMGLOW面膜瞬效亮白完美組，價值3,800元，扣點數2,600點可免費兌換；扣點數50點，可以1,900元特價購得。

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