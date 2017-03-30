家樂福日本週 賞櫻購
2017-03-30
〔記者林欣若／台北報導〕4月櫻花季，許多人特地前往日本賞櫻，家樂福的日本週也趁勢開跑，引進人氣抹茶商品推出抹茶祭，並邀請來自日本的人氣主廚MASA老師為民眾親自示範日本美食料理，另外也加碼推出鍋具集點活動，消費者只需要用會員卡內既有的紅利點數就可以把米其林三星主廚Gordon Ramsay鍋具系列帶回家。
家樂福公關經理林夢紹表示，日本週是家樂福進口商品中最歡迎的主題，這次引進數百支受歡迎日本商品，也鎖定最能體驗日本風情的抹茶系列商品推出主題強打，包括來自京都百年抹茶名店辻利超受歡迎的TSUJIRI季節限定的櫻花抹茶、同樣來自日本百年老店的系列冰品如井村屋湯圓冰淇淋、日本黑糖巧克力雪糕。其他包括櫻花系列、草莓季商品從產品到包裝都充滿春天的粉紅色，日本櫻花茶、櫻花蕎麥麵、櫻花抹醬、櫻花罐啤酒、日本草莓法蘭酥等，全都是話題商品。
Gordon Ramsay是蘇格蘭史上第一位米其林三星主廚，旗下餐廳共有七顆米其林星，這次的精品鍋具換購活動共有5款Gordon Ramsay鍋具系列，家樂福強調，這一次的活動機制和一般消費滿額送點數的機制不同，消費者不需另外集點，只需要利用存在家樂福會員卡或聯名卡中的會員紅利點數就可以直接換購鍋具，點數不夠的消費者也不用擔心，家樂福也提供超級優惠的加價購優惠價，會員只要扣掉價值2元的600點紅利點數，就可以直接享受2.9折起的加價購優惠價。
圖片提供：家樂福
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