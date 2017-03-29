兒童智慧錶 內建雙語有聲書
2017-03-29
〔記者吳佩樺／台北報導〕搶搭兒童節，中華電信和智趣王數位科技合作，推出結合Google定位圖資和雙語有聲故事書的兒童錶FunPark Watch，內建100首中英文有聲故事書。搭配中華電信398元起資費，FunPark Watch可0元帶回家，且享FunPark童書夢工廠每月500本互動電子書看到飽。
中華電信行動通信分公司總經理涂元光表示：「少子化帶動寵兒商機，中華電信搶進兒童智慧穿戴裝置市場，台灣4至12歲的兒童人口約150至180萬，每年約有20萬國小入學新生，最新推出的FunPark Watch可幫助家長打造小孩更安全的智慧生活。」
FunPark Watch提供即時通話，家長能建立安全聯絡名單，不明來電不會被接通。家長和孩子亦可互相傳送可愛的表情符號和語音訊息。另有緊急求救紐、運動計步器、智慧鬧鐘功能。
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