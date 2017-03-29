全台最長 規格最高 卡丁車馬力最大─麗寶卡丁賽道 4月競速上陣

2017-03-29

﹝記者方維鐸／台北報導﹞麗寶國際賽車場卡丁賽道即將於4月1日起正式試營運，超過1.5公里的賽道是全台最長，同時也是唯一獲得CIK國際認證，是全台最高規格賽道，而義大利原裝進口的卡丁車更是全台馬力最大。

位於台中麗寶度假園區西區的麗寶國際賽車場，儘管目前詢問度已經破表，但為求未來正式開幕時更加完善，試營運初期平日僅開放下午時段，假日則是上下午各1個時段，各時段分別2小時，每小時4個梯次，每梯次10至12人，也藉由這段期間將每一個環節調整到位。

於興建中的F3國際賽道，是由葡萄牙籍建築設計師Carlos Couto負責操刀，全長超過3.5公里（直線加速路段長達900多公尺），最快將在今年秋天完成所有基礎建設。

麗寶國際賽車場總經理朱康震表示，未來將以「Lihpao Racing Park」的概念擴建賽車場園區，除了現有的卡丁車大樓之外，也將以綠建築工法興建兩棟賽車大樓（迎賓大樓與國際賽車大樓），內部將包含賽車博物館、賽車主題餐廳以及各大國際車廠展示及體驗空間，下一階段還將開發極限運動場地、主題旅館等，賽車場的豐富元素，一定能讓台灣民眾目不暇給。