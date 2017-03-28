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手工巧克力 調溫手作完美滑順

2017-03-28

〔記者凃盈如／台北報導〕由李坤儀代理的日內瓦頂級純手工巧克力Du Rhône Chocolatier，昨日邀請到名廚Jean-Pascal Serignat來台，於台北文華東方酒店分享頂級巧克力手藝，Jean-Pascal Serignat先於現場示範煮熱可可、製作極薄巧克力，最後更於復活節巧克力蛋上徒手彩繪，展現令人屏息的技巧。

Jean-Pascal Serignat於Du Rhône Chocolatier服務至今邁入第18年，他出生於法國薩瓦省，高中畢業後取得糕點專業學位，接著在法國Berger取得巧克力和冰淇淋專業學位，也曾在里昂餐廳任職，更曾在2011年瑞士巧克力博覽會，以女兒命名的Coline巧克力獲得第一名，2012年以命名為皇家Imperial的巧克力再得第二名，不斷創新；服務於Du Rhône Chocolatier期間，屢次獲得日內瓦國際巧克力展大獎的美味巧克力。

在日內瓦Du Rhône的巧克力店裡，有一道巧妙工藝「調溫巧克力」，是調整巧克力溫度，幫助巧克力重塑結晶的方法，本次Jean-Pascal Serignat親臨台北文華東方酒店，於LUGANO餐廳示範這道高難度的工藝，賓客在現場可見主廚悉心地製作「調溫巧克力」，以大理石盤、鋼盆、巧克力鍋等器具為輔助，精準地控制巧克力溫度，待溫度降低到27度時，再翻攪升高至32度，讓可可結晶達到完美滑順口感，再將可可結晶倒入模具中，藉由主廚手感，調整可可的脆度、為薄度塑型。

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  • 位於文華精品的Du Rhône Chocolatier昨邀請名廚Jean-Pascal Serignat（右）來台，手工展現頂級巧克力手藝，左為品牌擁有者Federico Marangoni。 （記者凃盈如攝）

    位於文華精品的Du Rhône Chocolatier昨邀請名廚Jean-Pascal Serignat（右）來台，手工展現頂級巧克力手藝，左為品牌擁有者Federico Marangoni。 （記者凃盈如攝）

  • Jean-Pascal Serignat所製作的手工巧克力，由於經由調溫重塑的技巧，呈現光澤滑順、脆度均勻，而主廚還特別在巧克力上灑金箔。（記者凃盈如攝）

    Jean-Pascal Serignat所製作的手工巧克力，由於經由調溫重塑的技巧，呈現光澤滑順、脆度均勻，而主廚還特別在巧克力上灑金箔。（記者凃盈如攝）

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