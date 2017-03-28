CK青春勢力20年 錶襯活力
2017-03-28
〔記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導〕第100屆巴塞爾錶展（Baselworld）在瑞士巴塞爾登場，Calvin Klein watches + jewelry於錶展期間舉辦品牌成立20週年紀念晚宴；場景在巴塞爾美術館（Kunstmuseum Basel）全新擴建的館區，音樂藝術家Kelsey Lu以大提琴配上空靈歌聲成為當晚獻禮。宴會上，品牌一併揭曉全新廣告形象：Calvin Klein設計創意總監Raf Simons御用攝影師Willy Vanderperre掌鏡、由7位新生超模擔綱主角的黑白肖像；呈現於這座風格極簡的展館，更襯顯其鏡頭所捕捉、專屬年輕世代的真誠情懷。
Calvin Klein自1997年發行手錶系列，今年屆滿20週年，Calvin Klein watches + jewelry年輕、有活力的形象已深植青春世代。品牌總裁Carlo Giordanetti更為賓客帶來品牌為此特別打造的年度紀念作品：minimal系列腕錶限量20週年紀念款；別出心裁仿舊色彩處理，搭配面盤上顯眼的CK Logo及經典極簡的米蘭錶帶，風格低調、有型，品牌DNA亦自細節流露無遺。
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