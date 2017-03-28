巴塞爾錶現未來 實用+優雅 浪琴Record系列天文台認證 美度輕薄貼手 Oris復刻經典
〔記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導〕在瑞士巴塞爾進行的第100屆巴塞爾錶展（Baselworld），許多融合經典風格與卓越工藝的作品顯明未來腕錶趨勢：更實用、更優雅的樣式，以及更可靠的性能。浪琴（Longines）為慶祝品牌創立185週年推出全新Record系列，機芯首度採用獨特的單晶矽游絲材質，每只腕錶皆取得瑞士官方天文台（COSC）精密腕錶認證為天文台錶款，備受矚目。
浪琴Record系列卓越品質的核心要素歸功於協調腕錶運作的游絲。為了提升精準度與延長產品的壽命，浪琴以獨家研發的自動上鏈機芯首度加入低摩擦系數、質地輕盈、具抗磁性特點的單晶矽游絲質材，並獲得瑞士官方天文台認證，得以在錶款面盤刻上「CHRONOMETER」（天文台錶）標記。此舉完美演繹浪琴悠久的製錶專業，並對未來發展寄予展望。
潘瑋柏今年首度出席巴塞爾錶展，佩戴的美度（Mido）Baroncelli Heritage永恆系列復刻腕錶便以超薄姿態歌頌Baroncelli於2016年問世40週年，錶殼、錶鍊皆運用316L不鏽鋼及玫瑰金PVD打造，賦予奢華之美；整體輕薄貼手，現代古典風格適用任何場合。天梭（Tissot）卓越系列同樣以簡潔的線條和精巧的錶殼設計，腕錶顯得精緻優雅；纖薄錶殼如同手套般服貼手腕，加上流線弧面與皮革錶帶，展現成熟型男的不凡氣質。
以復古路線追隨永恆經典的作品更是與眾不同。Oris推出Big Crown 1917限量錶，以紀念第一只的飛行腕錶，在設計上忠於原創，使用相同的洋蔥狀大錶冠、20世紀初的阿拉伯數字時標，以及相同的藍色鋼製指針和球形錶鏡，並於錶背鐫刻Oris的復古商標「OWC」。為保持原始特色，Oris為此錶打造新機芯Calibre 732，並特別設計了按壓2點鐘方向的按鈕以供調校時間的特殊裝置。
此外，漢米爾頓（Hamilton）限量錶款Intra-Matic 68 Auto Chrono腕錶的設計靈感源於1968年的經典Chrnograph B，其黑白雙色錶盤廣為收藏家傳頒，至今看來仍然魅力無減。
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潘瑋柏首度參加巴塞爾錶展，佩戴美度Baroncelli Heritage永恆系列復刻超薄腕錶。
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天梭卓越系列以當代優雅的藍色成為展會焦點。18K玫瑰金錶殼搭配暈光般漸層藍色面盤。石英機芯。74,600元。
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浪琴Record系列不鏽鋼鍊帶男士腕錶，以直徑40毫米不鏽鋼錶殼搭載矽游絲L888.4自動上鏈機芯。68,800元。
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浪琴全球優雅代言人彭于晏佩戴全新Record系列腕錶。
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漢米爾頓Intra-Matic 68 Auto Chrono腕錶，錶盤設計忠於原創，外圈是白色測速計刻度。2,150瑞郎，約台幣66,760元。限量1,968只。
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Oris今年推出Oris Big Crown 1917限量錶，附有皮革旅行袋和額外的皮錶帶。70,000元。
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美度Baroncelli Heritage永恆系列復刻超薄男錶。PVD玫瑰金與不鏽鋼錶圈搭配白色噴砂錶盤。自動上鏈機芯。38,300元。
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標題：巴塞爾錶現未來 實用+優雅 浪琴Record系列天文台認證 美度輕薄貼手 Oris復刻經典
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