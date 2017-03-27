1.2升Turbo動力小型Crossover Peugeot 2008 1.2 PureTech 法系小型Crossover改頭換面
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
去年日內瓦車展Peugeot原廠發表的2008小改款新車，現已導入國內販售，其車頭前臉改為2014年Peugeot Exalt概念車所揭示的新世代家族識別特徵，賦予這款時尚率性的小型Crossover嶄新風貌。
此番總代理簡化了國內販售的小改款2008車系編成，僅保留1.2 PureTech單一動力配置。這具原廠代號EB2DT的直3缸內直噴Turbo引擎，可輸出110匹最大馬力與20.9公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速EAT6手自排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時9.9秒，極速可達188公里／時，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑18.5公里，能源效率符合排氣量1,200cc以下的2級標準。
2008 1.2 PureTech轉向反應迅速精準，車身動態靈活而不失穩定，操駕起來饒富趣味。Grip Control車型可透過輪速訊號及ESP系統模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果，並搭配205/50R17越野胎，提供輕度off road的能力。坐進其駕駛艙，首先映入眼簾的是PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面，讓駕駛人從方向盤上方來檢視儀表。而這輛Grip Control試駕車採用棕色半皮布跑車座椅，搭配銀灰格菱紋內裝及消光灰粗面內飾，營造出更呼應跨界休旅車的率性風格。
Peugeot總代理寶嘉聯合將小改款2008 1.2 PureTech規劃成Active和Grip Control兩車型，售價分別為93.9萬和108.9萬，提供消費者off road能力上的差異化選擇。
Peugeot 2008 1.2 PureTech小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,159×1,739×1,560mm
軸距：2,537mm
引擎型式：直3 DOHC 12汽門 PureTech缸內直噴Turbo
排氣量：1,199cc
最大馬力：110匹／5,500轉
最大扭力：20.9公斤米／1,500轉
驅動方式：FF前置引擎前輪驅動
排檔設計：EAT6 6速手自排
0～100公里／時加速：9.9秒
極速：188公里／時
平均油耗：18.5公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：2級（小客車1, 200cc以下歐規油耗）
國內售價：93.9萬（Active）／108.9萬（Grip Control）
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PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面，讓駕駛人的視線由方向盤上方去閱讀儀表板，更能專注前方路況。Grip Control車型透過格菱紋風格銀灰內裝及消光灰粗面內飾，營造出休閒而不失時尚感的座艙氛圍，以呼應其Crossover的跨界時尚風格。
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Peugeot 2008車身尺碼比左文的豐田C-HR還稍小個半號，訴求注重lifestyle的個人或小家庭買家。
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Grip Control車型在EAT6 6速手自排系統後方設置有Grip Control®抓地力控制旋鈕，可透過輪速訊號和ESP電子車身穩定系統，模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果。
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柔韌明快的懸載設定，無論在快速道路或蜿蜒山路上都能提供不錯的操控樂趣，0～100公里／時加速需時9.9秒，足敷這類小型Crossover買家的用車需求。
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這具原廠代號EB2DT的1.2升直列3缸PureTech缸內直噴Turbo引擎，可輸出110匹最大馬力與20.9公斤米峰值扭力，能源局公告的歐規平均油耗每公升可跑18.5公里，符合該排氣級距2級能源效率，且稅金級距低於1,200cc以下。
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本車標配Cielo全景式玻璃車頂，行李廂的標準容量為350公升，若將後座座椅前傾打平，則可擴充至1,194公升。
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Peugeot 2008小改款將車頭前臉改為Exalt概念車所揭示的新家族識別風貌，本文試駕的Grip Control車型配備了視覺感更加肅殺的燻黑頭燈、保險桿下方消光灰護板、鍍鉻亮銀窗框，足下則採用17吋鋁圈和205/50R17越野胎。
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