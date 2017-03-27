1.2升Turbo動力小型Crossover 豐田C-HR尊爵AWD 小排氣量Turbo動力效能佳
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
眼見全球小型Crossover級距當紅，日本豐田汽車當然不落人後，推出了造型動感吸睛的C-HR，頓時讓所有競爭對手相形失色。
國內引進的C-HR清一色採用原廠代號8NR-FTS的1.2升缸內直噴Turbo引擎，在5,200～5,600轉間可輸出116匹最大馬力，相當於1.6升NA動力的輸出水準；並在1,500～4,000轉形成一段峰值達18.9公斤米的扭力峰值，這已經比自家Corolla Altis 1.8還要強勁。
這輛尊爵AWD配有DTC動態扭力控制4輪驅動系統，因此車重比2WD前驅的經典、豪華兩車型增加了70公斤，但變速系統仍為可模擬出7速手自排的Super CVT-i無段變速自排，其0～100公里／時加速需時11.4秒（2WD的經典、豪華車型為11.1秒），能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑14.7公里，能源效率為1, 200cc以下的第4級。
實際試駕時可感受到本車扭力的延續性頗佳，儘管車重突破1.5噸，開起來卻絲毫不會有虛軟遲滯的感覺，還可透過SPORTS MODE運動駕駛模式來強化引擎與變速系統的反應。DTC動態扭力控制系統可依據行車狀況自動調整前後軸扭力分配，增進操控循跡性能，讓駕駛人駕馭起來更得心應手。
C-HR以駕駛人為中心打造MeZone獨立駕駛艙，並透過消光金屬色澤環艙飾條勾勒出寬闊的視覺空間，豪華以上車型採棕色軟質與鋼琴烤漆飾板搭配，質感顯得更為出眾。儘管其Coupé-like的流線身形多少會影響到後座的頭部空間，然而實際乘坐其中還不致讓後座乘員覺得有壓迫感，腿部空間則要比幾款同級小型Crossover更顯充裕，應能滿足一般小家庭買家的空間需求。
和泰汽車將C-HR規劃為經典、豪華和尊爵AWD共3車型，前2者的售價分別為89.9萬和95.9萬，本文試駕的尊爵AWD則來到107.9萬，售價皆高於大上一號的RAV4 2.0，但對於愛炫敢玩的年輕世代Crossover買家來說，絕對是更具魅力的選擇。
豐田C-HR 1.2 Turbo尊爵AWD小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,360×1,795×1,565mm
軸距：2,640mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 D-4T缸內直噴Turbo
排氣量：1,197cc
最大馬力：116匹／5,200～5,600轉
最大扭力：18.9公斤米／1,500～4,000轉
驅動方式：DTC動態扭力控制4輪驅動
排檔設計：Super CVT-i無段變速自排（可模擬7速手自排）
0～100公里／時加速：11.4秒
極速：179公里／時
平均油耗：14.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：4級（小客車1, 200cc以下歐規油耗）
國內售價：107.9萬
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車身線條緊湊而富肌力，結合隱藏式後車門把手、懸浮式車頂、幾何造型尾燈組（尊爵AWD車型採高亮度LED導光條設計）與大型擾流尾翼，營造出Coupé-like的動感風格。
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C-HR以駕駛人為中心打造MeZone獨立駕駛艙，並透過消光金屬色澤環艙飾條勾勒出寬闊的視覺空間，而這輛尊爵AWD車型採棕色軟質與鋼琴烤漆飾板搭配，更突顯其內裝的時尚風格。
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豐田全新小型Crossover力作C-HR車頭延續Keen Look家族風貌，透過飛翼式造型頭燈（這輛尊爵AWD試駕車標配Bi-Beam LED頭燈）及低視覺重心梯形下氣壩，形塑動感俐落的前臉視覺感。
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標配的Drive+隨行駕駛系統附有高解析度7吋觸控式螢幕，具有相當高的擴充性，可以整合行車記錄器、倒車影像等周邊選配的畫面。
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這具原廠代號8NR-FTS的1.2升缸內直噴Turbo引擎，可輸出116匹最大馬力與18.9公斤米峰值扭力，車重較重的尊爵AWD車型平均油耗每公升可跑14.7公里，能源效率為該排氣級距的第4級。
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行李廂標準容量為377公升，並可將6／4分離後座椅背完全傾倒打平，擴增其置物空間。
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尊爵AWD由於車重比前驅的經典、豪華兩車型要重了70公斤，其0～100公里／時加速為11.4秒（稍慢0.3秒），但DTC動態扭力控制4輪驅動系統可最適化前後軸扭力分配，提供更佳的操控循跡表現。
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