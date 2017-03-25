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王德傳×LV 茶人旅行箱

2017-03-25

〔記者凃盈如／台北報導〕秉持著對茶的熱愛，王德傳第5代傳人王俊欽，將多年習茶所獲心得，為LV路易威登「茶人旅行硬箱」擔任策劃。王俊欽提到，因為自己走到哪，總會帶上心愛的茶具，一直渴望有一只專業的茶人旅行箱，可保護茶具、舒心地展示茶席，於是他與LV一拍即合， 以品牌知名的手工硬箱，搭配王德傳功夫茶系列茶具，共同創作了「茶人的旅行硬箱」，分別有33件組與11件組。「茶人的旅行箱」33件組要價至少200萬元，上市1周就缺貨，目前下訂至少需等上9個月，至於硬箱內，邀集台灣各界職人復刻宋明以來「工夫泡」的經典茶具，4月於王德傳各門市限量上市。

「茶人的旅行硬箱」11件組，內有薄胎柴燒壺、薄胎柴燒茶海、柴燒杯、茶席、茶葉與茶罐共11件，茶壺、茶海、茶杯均為柴燒製作，出自新生代陶藝家黃嘉男之手；33件組則納入王俊欽收藏的2壺6杯，以及同樣嫻熟茶藝的金屬雕塑家戴宏洋之5件作品，含鼓型金屬起炭爐、金屬圓方硯壺承、錫製茶托、竹製茶則、孟宗老竹茶針；另外邀請製筆名家打造「香妃竹養壺筆」、竹藝工藝家羅川敦編織「孟宗竹編扇」，更央求70多歲的藺草工藝家鄭滿足，以台灣獨具特色的三角藺草打造「藺草編茶席」，精緻的茶道具，在在讓人於浮世中，靜心享受品茶時光。

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  • 王德傳×路易威登「茶人的旅行硬箱」Malle Nécessaire à thé Monogram 33件組，價格約200萬元起。

    王德傳×路易威登「茶人的旅行硬箱」Malle Nécessaire à thé Monogram 33件組，價格約200萬元起。

  • 5歲開始習茶的王俊欽演繹潮州工夫茶席，本次為路易威登旅行箱作品內容擔任策劃，邀集台灣各界職人復刻宋明以來「工夫泡」經典茶具。

    5歲開始習茶的王俊欽演繹潮州工夫茶席，本次為路易威登旅行箱作品內容擔任策劃，邀集台灣各界職人復刻宋明以來「工夫泡」經典茶具。

  • 王德傳×路易威登「茶人的旅行硬箱」，邀集台灣各界職人打造精緻富工藝性的茶道具。

    王德傳×路易威登「茶人的旅行硬箱」，邀集台灣各界職人打造精緻富工藝性的茶道具。

  • 本次納入茶人旅行硬箱的「薄胎柴燒茶海」，以橫焰窯燒製，市場少見的薄胎製作，每款茶海在高溫燒製下自然天成的紋理、開片皆獨特有韻味。`

    本次納入茶人旅行硬箱的「薄胎柴燒茶海」，以橫焰窯燒製，市場少見的薄胎製作，每款茶海在高溫燒製下自然天成的紋理、開片皆獨特有韻味。`

  • 王德傳×路易威登「茶人的旅行硬箱」Boîte Nécessaire à thé Version maroquinerie 11件組，定價431,000元。

    王德傳×路易威登「茶人的旅行硬箱」Boîte Nécessaire à thé Version maroquinerie 11件組，定價431,000元。

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