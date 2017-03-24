春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石

2017-03-24

記者王瀅娟／台北報導

蛋白石是Dior珠寶藝術總監Victoire de Castellane最喜歡的寶石之一，她曾說：「如果世上只能留下一種寶石，那必然是蛋白石，因為它擁有其他所有寶石的色彩。」今年推出的Dior et d’Opales頂級珠寶系列，全以蛋白石為主角，顯示她對此擁有獨特遊彩現象寶石的偏愛。

Dior et d’Opales系列設計上相當程度延續Cher Dior系列，然而更著重於鑽石。對Castellane來說，鑽石的七彩火光，就像將七彩凝結於水滴中般，與蛋白石恰成有趣的對比。當然以繽紛彩色寶石呼應襯托蛋白石主石的設計也不少，突顯繽紛華麗。

漫遊 蛋白石

蛋白石因為遊彩現象（Play of Color），因而每顆蛋白石都擁有獨特的表情，從不同的角度觀看，還可發現不同的風景，引人深入探索。Castellane形容：「蛋白石很有詩意，引領大家造訪發掘童話世界裡的魔力。當我端詳著一顆蛋白石，就像從外太空遙望地球一樣：海洋、島嶼、還有海浪上波光粼粼的星光……蛋白石是大自然的美麗恩賜，如同繾綣纏繞的原始溫婉女性美。」

圖片提供／Dior