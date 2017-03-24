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春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石

2017-03-24

記者王瀅娟／台北報導

蛋白石是Dior珠寶藝術總監Victoire de Castellane最喜歡的寶石之一，她曾說：「如果世上只能留下一種寶石，那必然是蛋白石，因為它擁有其他所有寶石的色彩。」今年推出的Dior et d’Opales頂級珠寶系列，全以蛋白石為主角，顯示她對此擁有獨特遊彩現象寶石的偏愛。

Dior et d’Opales系列設計上相當程度延續Cher Dior系列，然而更著重於鑽石。對Castellane來說，鑽石的七彩火光，就像將七彩凝結於水滴中般，與蛋白石恰成有趣的對比。當然以繽紛彩色寶石呼應襯托蛋白石主石的設計也不少，突顯繽紛華麗。

漫遊 蛋白石

蛋白石因為遊彩現象（Play of Color），因而每顆蛋白石都擁有獨特的表情，從不同的角度觀看，還可發現不同的風景，引人深入探索。Castellane形容：「蛋白石很有詩意，引領大家造訪發掘童話世界裡的魔力。當我端詳著一顆蛋白石，就像從外太空遙望地球一樣：海洋、島嶼、還有海浪上波光粼粼的星光……蛋白石是大自然的美麗恩賜，如同繾綣纏繞的原始溫婉女性美。」

圖片提供／Dior

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  • Dior Fascinante Opal耳環，鑲嵌2顆黑蛋白石，約5,200,000元。

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  • Dior Exquise Opal神秘錶，鑲嵌1顆4.58克拉黑蛋白石。

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  • Dior Petite Panache Opal戒指，細心針對不同顏色的蛋白石使用不同的K金鑲嵌，突顯色彩，讓蛋白石宛如漂浮於羽毛上。鑲嵌2顆黑蛋白石，約5,200,000元。

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  • Dior Fascinante Opal戒指，鑲嵌1顆4.56克拉黑蛋白石，約9,500,000元。

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  • Dior Exquise Opal神秘錶，鑲嵌1顆5.51克拉白蛋白石，約12,500,000元。

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  • Dior Majestueuse Opal頂級珠寶錶，以粉紅剛玉、錳鋁榴石、沙弗萊石、祖母綠、黃色剛玉、紫水晶、紅寶石、藍寶石等彩色寶石襯托黑蛋白石的色彩。

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標題：春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石


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