春季珠寶新賞3 ：Chanel山茶花與蕾絲
2017-03-24
記者王瀅娟／台北報導
Chanel新推出的Coco Avant Chanel頂級珠寶系列依然以香奈兒女士為靈感，擷取她當年至馬場時佩戴的帽子上裝飾的2項重點元素：蕾絲與蝴蝶結，為此系列最主要的設計元素。全系列共有11套、48件作品，皆以陪伴香奈兒女士、影響她並在其生命中留下印記的優雅女士們命名。
穿戴蕾絲山茶花
先行曝光的Gabrielle Chanel套組，以香奈兒女士名字命名，結合山茶花與蕾絲，鑲嵌她心目中以最小的體積代表最大價值的鑽石。獨一無二的項鍊鏤空浮雕山茶花，彷彿將山茶花蕾絲直接披掛於頸間，以一顆重達10.02克拉梨形鑽石繫起，不對稱的設計代表她勇於打破傳統的無畏精神。其他套組將於今年4月來台時曝光。
圖片提供／Chanel
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