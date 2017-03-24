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春季珠寶新賞2 ：Boucheron永恆常春藤

2017-03-24

記者王瀅娟／台北報導

Boucheron Lierre de Paris系列以巴黎街頭牆上常見的常春藤為靈感，既呼應Boucheron以大自然為題的創作傳統，亦再次加深正統巴黎珠寶品牌形象。

常春藤象徵忠誠以及永恆的愛，擁有堅毅旺盛的生命力。在埃及，它象徵永恆的生命；在希臘神話中，常春藤是酒神戴奧尼索斯的護身符；在中世紀，常春藤則被認為可以保護男人免於蠱惑，是一種偉大的愛情象徵。早於1881年，Boucheron便曾打造常春藤問號項鍊，也曾推出常春藤造型胸針，2015年頂級珠寶系列也曾推出常春藤項鍊，在常春藤葉片上鑲鑽，底襯鑽石原礦，代表巴黎地磚，巧思令人驚豔。

日常常春藤

常春藤過去只出現在品牌頂級珠寶上，Lierre de Paris系列多提供了適合日常配戴的項鍊、戒指與耳環，同樣由工匠一片片打造蜷曲的葉片，細緻雕刻鏤空葉脈、鑲嵌鑽石，立體的藤枝攀爬於配戴者的耳畔指間，閃耀輕盈靈動的光芒。

圖片提供／Boucheron

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  • Boucheron Lierre de Paris耳環。

    Boucheron Lierre de Paris耳環。

  • Boucheron Lierre de Paris指間戒。

    Boucheron Lierre de Paris指間戒。

  • Boucheron Lierre de Paris神秘錶，錶面隱藏於層層掩映的常春藤葉片下。

    Boucheron Lierre de Paris神秘錶，錶面隱藏於層層掩映的常春藤葉片下。

  • Lierre de Paris系列復刻Boucheron於1881年推出的常春藤頂級珠寶項鍊。

    Lierre de Paris系列復刻Boucheron於1881年推出的常春藤頂級珠寶項鍊。

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標題：春季珠寶新賞2 ：Boucheron永恆常春藤


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