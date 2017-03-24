春季珠寶新賞1 ：Chaumet情愛繾綣

2017-03-24

記者王瀅娟／台北報導

「情感」是Chaumet三大珠寶主題之一，而蝴蝶結是品牌用以隱喻情感連結的具體表現。Insolence系列以18K白金鑲鑽的緞帶與玫瑰金繩索結合打出柔軟的蝴蝶結，看似一體成形，實則由3至4組金屬零件構成完整的蝴蝶結造型，不對稱的結構保留綁蝴蝶結時呈現自然構成的型態，優雅纏繞的線條不但展現出品牌高超的工藝技巧與美學觀感，同時也傳達出兩情繾綣的浪漫，以及深陷愛情的女人心中，那糾結千絲萬縷的細膩情緒。

愛之繾綣

Chaumet找來攝影師Karen Collins合作，以美國攝影師Man Ray與比利時攝影師Brassai為靈感，拍攝Insolence系列展覽形象照，強烈散發出被愛的女人嬌柔、嫵媚、感性的面向，洋溢女性魅力。

圖片提供／Chaunet