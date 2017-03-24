2017巴塞爾錶展專輯3：百年Baselworld 型之有年3

2017-03-24

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

風格有形有色

腕錶的魅力在於透過日常佩戴展現獨特品味，屢屢以卓越設計引人追捧的寶格麗（BVLGARI）與宇舶（Hublot），今年分別在錶殼形式與材質運用中為製錶領域翻新氣象，而雷達表（Rado）的「色」計更在市場定位相當的領域裡不給對手專美於前的機會，以超纖薄的陶瓷錶殼搭配浪漫詩意的選色變化，突破陶瓷錶大多為黑、白色系的現況。

寶格麗全新Octo Roma腕錶濃縮八角形設計的Octo系列精華，並注入額外的立體空間；八角形元素充滿文化意涵，常見於義大利的雄偉建築，而這種結合圓形與八角形的幾何構造，此時更為腕錶帶來無可取代的時代精神。寶格麗錶廠認為，一款經典優雅的理想都會日用腕錶不該單一侷限於傳統的圓形面盤；選擇 Octo腕錶的人樂於展現自己的個性，表達自己的喜好，因此傾向選擇魅力獨特的腕錶。而全新的Octo Roma將有5種樣式，搭配白、黑、棕三種面盤設計，以及精鋼、18K金與精鋼雙色，以及全18K金錶殼款式。搭配鱷魚皮錶帶或精鋼鍊帶。

宇舶則以西裝面料為腕錶設計全新門面；錶廠與義大利時尚品牌「Italia Independent」創辦人暨義大利飛雅特集團後代拉波‧埃爾坎（Lapo Elkann）合作，並找來義大利頂級訂製西服House of Rubinacci，採用西服面料製造錶盤與錶帶，打造出Classic Fusion Italia Independent系列，有如「穿著西裝的腕錶」。

Rubinacci擁有華美的織物典藏，而出身於義大利名聲顯赫的阿涅利家族（Agnelli）、拉波‧埃爾坎不只是宇舶擁護者，與其家族成員長期亦為Rubinacci的忠實顧客。此次合作等於三方聯手，而宇舶的技術將象徵絕佳品味和男性魅力的羊毛千鳥格紋、威爾斯格紋與蘇格蘭格紋等精美面料融入Classic Fusion系列的面盤與錶帶之中，化身為直徑45毫米的計時碼錶。

圖片提供／Hublot、Rado