2017巴塞爾錶展專輯2：百年Baselworld 型之有年2
記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導
工藝 紀念之年
「專業製錶仿如是一種夢想的構築」，Chanel製錶歷程30年，在2016年發表第一只專為男性設計的Monsieur de Chanel腕錶，以及其所搭載第一枚由品牌自製的複雜機械機芯「Calibre 1」；這枚手上鏈機芯以瞬間跳時與逆跳分針功能、結合雙重複雜功能機制與數字時標顯示，成為在卓越效能與簡約設計取得平衡的新焦點。今年，Chanel運用鉑金與深邃的黑色大明火琺瑯錶盤重新詮釋這款作品的錶殼及錶盤，展現品牌設計男錶的獨特美學。
蕭邦（Chopard）身為推行「可持續發展的奢侈產業」號召者，推出獲頒多項認證的L.U.C XPS Twist QF Fairmined腕錶，所採用的金原料獲得「公平採礦」（Fairmined）認證，腕錶本身亦通過製嚴格的「QF」（Qualité Fleurier）檢驗標準，為機芯精準度、可靠與耐久度，以及裝飾品質等精湛工藝背書。
圖片提供／Chanel、Chopard、H. Moser & Cie.
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蕭邦L.U.C XPS Twist QF Fairmined腕錶採用「公平採礦」認證的金原料製成，18K玫瑰金錶殼底蓋鐫刻「Fairmined」標誌。
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蕭邦L.U.C XPS Twist QF Fairmined腕錶採用「公平採礦」認證的金原料製成，並獲頒象徵腕錶品質保證的QF認證。限量250只。價格未定。
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蕭邦L.U.C XPS Twist QF Fairmined腕錶岩灰色電鍍處理雕紋錶盤可見象徵品質認證的「QF」標記。
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亨利慕時冒險者小秒針 XL Purity 宇宙綠腕錶。18K白金錶殼（43mm）。手上鏈HMC 327自製機芯。795,000元。限量50枚。
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亨利慕時勇創者萬年曆Purity腕錶。18K白金錶殼（42mm）。手上鏈HMC 800自製機芯。1,783,000元。限量50只。
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Chanel首枚自製機芯：具瞬間跳時及逆跳分鐘功能的Calibre1，
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Chanel以鉑金錶殼（40mm）詮釋Monsieur de Chanel腕錶。黑色大明火琺瑯錶盤及逆跳分鐘盤，跳時顯示窗及小秒盤。限量100只。
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Chanel以鉑金與黑色重新詮釋具備瞬間跳時及240°逆跳分鐘功能的Monsieur de Chanel腕錶。
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標題：2017巴塞爾錶展專輯2：百年Baselworld 型之有年2
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