2017巴塞爾錶展專輯2：百年Baselworld 型之有年2

2017-03-24

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

工藝 紀念之年

「專業製錶仿如是一種夢想的構築」，Chanel製錶歷程30年，在2016年發表第一只專為男性設計的Monsieur de Chanel腕錶，以及其所搭載第一枚由品牌自製的複雜機械機芯「Calibre 1」；這枚手上鏈機芯以瞬間跳時與逆跳分針功能、結合雙重複雜功能機制與數字時標顯示，成為在卓越效能與簡約設計取得平衡的新焦點。今年，Chanel運用鉑金與深邃的黑色大明火琺瑯錶盤重新詮釋這款作品的錶殼及錶盤，展現品牌設計男錶的獨特美學。

蕭邦（Chopard）身為推行「可持續發展的奢侈產業」號召者，推出獲頒多項認證的L.U.C XPS Twist QF Fairmined腕錶，所採用的金原料獲得「公平採礦」（Fairmined）認證，腕錶本身亦通過製嚴格的「QF」（Qualité Fleurier）檢驗標準，為機芯精準度、可靠與耐久度，以及裝飾品質等精湛工藝背書。

圖片提供／Chanel、Chopard、H. Moser & Cie.