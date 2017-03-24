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2017巴塞爾錶展專輯1：百年Baselworld 型之有年1

2017-03-24

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

歷經一世紀的歲月，巴塞爾錶展正式成為名副其實的「百年盛典」，巧的是，許多錶廠同一此時慶祝製錶歷程上的重要紀念日，因此許多作品流露引人珍愛的復刻元素。此外，在資訊快速更新的年代，如何在腕錶功能中化繁為簡、在風格品味上一枝獨秀，以及在經營模式裡打造永續，都是這門工藝產業重新思考的項目。

經典 紀念之年

成立於1832年的浪琴（Longines）適逢品牌創立185週年，同時為慶祝首款旗艦系列腕錶60週年紀念推出紀念復刻腕錶，靈感來自浪琴博物館內所收藏、而且深受品牌全球優雅代言人凱特‧溫斯蕾（Kate Winslet）喜愛的一款旗艦系列古董腕錶。而品牌展場位居核心地帶的歐米茄（Omega）也慶祝著DeVille碟飛系列50週年，特別推出3款全新碟飛系列50 週年Prestige腕錶。

浪琴於1957年推出第一款旗艦系列腕錶，旨在向勇於探險的航海英雄致敬；外型上，白色面盤、纖薄外型與精緻錶帶等獨特典雅的特色迅速獲得世人喜愛，成為品牌經典象徵。時隔60年，這款旗艦系列紀念復刻腕錶以細緻的雙漸層式銀色磨砂面盤、太妃式指針，以及8個刻度與4個阿拉伯數字時標勾勒出現代感十足的精巧造型；底蓋刻印一艘旗艦圖騰，展現騰雲壯志的勇者風範，亦歌頌浪琴與時代同行185年的製錶歷程。

歐米茄引人重溫1967年發行的DeVille碟飛系列，其精準的機芯與獨具匠心的優雅設計深獲眾人矚目，尤其輕薄、簡約風格更是雋永代表。歐米茄為慶祝這個別具意義的時刻，推出3款碟飛系列50週年Prestige腕錶，以復古的經典外觀搭載非凡精準的機械機芯。外型上，白色琺瑯面盤亮麗動人，深灰色琺瑯復古阿拉伯數字刻度及內側「鐵軌式」內分鐘使錶盤更為醒目；受到歐米茄復古錶款的靈感啟發，「12」時位置採用紅色琺瑯時標，並在15、45及60分鐘處點綴紅色琺瑯菱形標誌，圓形日曆窗則設於6時位置。

圖片提供／Longines、Omega

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  • Longines旗艦系列60週年復刻腕錶靈感來自品牌代言人凱特．溫斯蕾最愛的古董錶。

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  • Longines旗艦系列60週年紀念18K金復刻腕錶。259,400元。限量60只。另有玫瑰金款。

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  • Longines旗艦系列60週年紀念復刻腕錶。不鏽鋼款，66,000元。限量1,957只。

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  • Omega Prestige腕錶擁有令人一見傾心的輕薄簡約。

    Omega Prestige腕錶擁有令人一見傾心的輕薄簡約。

  • Omega為碟飛系列50週年推出全新Prestige腕錶。18K紅金錶殼（39.5mm），搭載OMEGA 2500同軸擒縱自動上鏈機芯。另有18K白金與18K黃金款式。

    Omega為碟飛系列50週年推出全新Prestige腕錶。18K紅金錶殼（39.5mm），搭載OMEGA 2500同軸擒縱自動上鏈機芯。另有18K白金與18K黃金款式。

  • Omega DeVille 50週年紀念Prestige腕錶以琺瑯面盤歌頌復古的經典外觀。

    Omega DeVille 50週年紀念Prestige腕錶以琺瑯面盤歌頌復古的經典外觀。

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