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品味義式經典 竟這麼容易?!
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時尚織夢1：Chanel 火箭升空

2017-03-24

記者王瀅娟／綜合外電報導

時尚最強大的功能在於造夢，而秀場就是造夢的最佳場景。

當創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）帶著疼愛的教子哈德森克羅尼格（Husdon Kroenig）按下按鈕，位於秋冬秀場中央高達35公尺的Chanel火箭冒出蒸騰的熱氣向上推升，看似要衝破巴黎大皇宮屋頂直奔太空，搭配著艾爾頓強的名曲「Rocket Man」，觀眾們也跟著熱血沸騰，群情激昂，彷彿也隨著Chanel火箭奔赴太空，地球上所有的不如意、煩惱、不景氣都拋諸腦後了！

巨大的火箭令人輕易就聯想到著名的「太空年代（Space Age）」，六○年代人類成功登陸月球，使得太空探險成為人們熱衷追逐的話題，對太空世界的好奇以及對科技發展的期待，讓當時的人們無不處於興奮的狀態，對未來抱著無窮的希望，時尚圈也紛紛推出想像中的「太空裝」，嘗試用超乎想像的材質，如塑料、樹脂等製作成服裝。

不過，卡爾可沒打算做出大家腦中既定的「太空裝」，而是以經典的斜紋軟呢與針織製作的套裝為主，搭配A字型大衣、外套等，點綴銀黑雙色長靴、樹脂材質項鍊、火箭造型手拿包等點出太空味，Q版太空人印花當然也幫上忙。卡爾不改大砲性格地說：「它們是太空裝沒錯，但不像六○年代那些衣服的蠢樣。」

星際時尚

「星際」是卡爾真正的靈感來源，因此除了經典黑、白，如星空般的深藍色也是本季主色，以鉚釘、珠繡、亮片等手法展現出星星在夜空閃爍的模樣，以及浩瀚宇宙的無垠感。

卡爾表示，他在去年做完春夏「數據中心」秀後馬上就有了這一季秀場的靈感，花費數個月去構思打造，最終才能適切的呈現他腦中的想法。

另一個大家可能比較不會注意到的細節，則是許多套服裝領口的金屬環，卡爾表示靈感源自太空人脫下頭盔時，頸部會露出的金屬環，因此他將金屬環固定在經典的外套與毛衣上，帶來現代感的點綴，但這做起來其實非常困難，因為每件衣服領口的尺寸和硬度都不同，因此需要一個一個量身打造，「但這就是我熱愛時尚的原因，因為你需要專業的技巧、以及對技巧精確的掌握，並以此來創作屬於你的設計。」卡爾認為，時尚就是改變、是革命，相信他會一季又一季，持續提出令人震撼的時尚革命。

部分圖片提供／Chanel

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  • 看似保溫泡棉材質的菱格紋披肩是Chanel秋冬少數鮮明具太空感的單品。﹙路透﹚

    看似保溫泡棉材質的菱格紋披肩是Chanel秋冬少數鮮明具太空感的單品。﹙路透﹚

  • 經典斜紋軟呢與針織是Chanel太空裝的主要面料。﹙歐新社﹚

    經典斜紋軟呢與針織是Chanel太空裝的主要面料。﹙歐新社﹚

  • Chanel火箭於巴黎大皇宮內升空啦！帶給看秀觀眾極大的驚喜與興奮感。（法新社、路透、歐新社）

    Chanel火箭於巴黎大皇宮內升空啦！帶給看秀觀眾極大的驚喜與興奮感。（法新社、路透、歐新社）

  • 當Chanel火箭緩緩升空，創意總監卡爾拉格斐與模特兒們也忍不住開心鼓掌。﹙路透﹚

    當Chanel火箭緩緩升空，創意總監卡爾拉格斐與模特兒們也忍不住開心鼓掌。﹙路透﹚

  • Chanel秋冬晚裝上大量的亮片刺繡讓人聯想到星空。﹙歐新社﹚

    Chanel秋冬晚裝上大量的亮片刺繡讓人聯想到星空。﹙歐新社﹚

  • Chanel秋冬火箭造型鍊帶晚宴包非常可愛。

    Chanel秋冬火箭造型鍊帶晚宴包非常可愛。

  • Chanel秋冬服裝領圍上的金屬環靈感源自太空人脫下頭盔後露出的金屬環，是很少人會第一眼注意到，卻很費工的細節。﹙歐新社﹚

    Chanel秋冬服裝領圍上的金屬環靈感源自太空人脫下頭盔後露出的金屬環，是很少人會第一眼注意到，卻很費工的細節。﹙歐新社﹚

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