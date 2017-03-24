顏值大噴發 攻佔巴塞爾 寶格麗活力派對 搶戴繽紛Serpenti新品
2017-03-24
〔記者方惠宗／巴塞爾報導〕顏值大爆發！寶格麗（BVLGARI）集結當今最美、最帥的人氣超模，於瑞士22日晚間上演一場大膽炫耀的活力派對。這是為2017年、第100屆巴塞爾錶展（Baselworld）開展前夕的美麗助勢，超模Laura Harrier、Caroline Vreeland、Jon Kortajarena、Jasmine Sanders與吳亦凡等高顏值男女一次到齊，時尚熱力瞬間感染整座會場！
呼應時尚萬千，寶格麗再度將蛇的形象以千百種方式重新演繹，於展會上發佈重新演繹的Serpenti腕錶；錶款搭配以多彩皮革製成的雙圈錶帶，襯托一股神秘的異國風情，不言而喻。派對賓客搶先試戴，感受截然不同摩登與奔放之美。
寶格麗表示，在講求速度、瞬息萬變的世代，這款Serpenti腕錶擁有實用的錶釦系統，可輕鬆變換造型，佩戴者可恣意更換錶帶；除了錶款提供黑色、紅色、綠色或白色等繽紛之選，每只腕錶隨附兩款錶帶：水蛇皮革與小牛皮，可依個人喜好搭配，並有其他多款色系可供選擇。
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