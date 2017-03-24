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顏值大噴發 攻佔巴塞爾 寶格麗活力派對 搶戴繽紛Serpenti新品

2017-03-24

〔記者方惠宗／巴塞爾報導〕顏值大爆發！寶格麗（BVLGARI）集結當今最美、最帥的人氣超模，於瑞士22日晚間上演一場大膽炫耀的活力派對。這是為2017年、第100屆巴塞爾錶展（Baselworld）開展前夕的美麗助勢，超模Laura Harrier、Caroline Vreeland、Jon Kortajarena、Jasmine Sanders與吳亦凡等高顏值男女一次到齊，時尚熱力瞬間感染整座會場！

呼應時尚萬千，寶格麗再度將蛇的形象以千百種方式重新演繹，於展會上發佈重新演繹的Serpenti腕錶；錶款搭配以多彩皮革製成的雙圈錶帶，襯托一股神秘的異國風情，不言而喻。派對賓客搶先試戴，感受截然不同摩登與奔放之美。

寶格麗表示，在講求速度、瞬息萬變的世代，這款Serpenti腕錶擁有實用的錶釦系統，可輕鬆變換造型，佩戴者可恣意更換錶帶；除了錶款提供黑色、紅色、綠色或白色等繽紛之選，每只腕錶隨附兩款錶帶：水蛇皮革與小牛皮，可依個人喜好搭配，並有其他多款色系可供選擇。

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  • 寶格麗舉辦巴塞爾錶展開幕前夕派對，寶格麗執行長Jean-Christophe Babin（左三）帶領一眾超顏值代表熱力開趴。圖為Laura Harrier（左起）、吳亦凡、Jean-Christophe Babin、Caroline Vreeland、Jon Kortajarena與Jasmine Sanders。（BVLGARI提供）

    寶格麗舉辦巴塞爾錶展開幕前夕派對，寶格麗執行長Jean-Christophe Babin（左三）帶領一眾超顏值代表熱力開趴。圖為Laura Harrier（左起）、吳亦凡、Jean-Christophe Babin、Caroline Vreeland、Jon Kortajarena與Jasmine Sanders。（BVLGARI提供）

  • 寶格麗為Serpenti腕錶搭配多彩的皮革雙圈錶帶，每只腕錶隨附水蛇皮革與小牛皮錶帶。預計將在今年5月發行。約台幣145,700至325,700元。（BVLGARI提供）

    寶格麗為Serpenti腕錶搭配多彩的皮革雙圈錶帶，每只腕錶隨附水蛇皮革與小牛皮錶帶。預計將在今年5月發行。約台幣145,700至325,700元。（BVLGARI提供）

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