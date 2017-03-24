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聽電影 乘著音符去冒險 辛辛那提大眾管弦樂團今訪台 演奏大銀幕經典樂章引人入勝

2017-03-24

〔記者楊媛婷／台北報導〕音樂為電影注入靈魂，每個音符塑造故事情節的氛圍，台灣樂迷將能再度親炙原汁原味的好萊塢電影音樂現場交響樂。暌違20年，辛辛那提大眾管弦樂團（辛辛那提POP）在指揮約翰‧莫里斯‧羅素帶領下，將一口氣演出26首電影配樂的經典樂章，讓觀眾「聽」電影。

「我們的音樂可以帶給觀眾無限的想像力！」從已故指揮康澤爾接下指揮棒，羅素非常期待這次來台演出，將帶來賣座口碑電影如《星際爭霸戰》、龐德、《不可能的任務》、《魔戒》、《鋼鐵人》、《雷神索爾》等系列電影配樂，演出涵蓋經典到最新的作品，台灣小提琴家林昭亮也會和樂團演出《辛德勒名單》中扣人心弦的主旋律，亦即康果爾德《小提琴協奏曲》第3樂章，羅素要台灣樂迷趕快繫上安全帶，「和辛辛那提POP一起在電影音樂世界裏冒險」。

為了這次演出，執好萊塢電影音樂牛耳的辛辛那提大眾POP，特別從美國空運所有演出樂器，包含爵士鼓、電吉他、電貝斯等管弦樂團中少出現的器樂，出動4個40呎貨櫃要讓台灣樂迷聽到最原汁原味的好萊塢之聲。

辛辛那提大眾管弦樂團於今（24）日抵台，主辦單位牛耳藝術將請羅素與林昭亮舉辦現場LIVE直播，接招樂迷發問，詳細資訊可在牛耳藝術官方臉書查詢。

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  • 辛辛那提大眾管弦樂團明（25）日在台南文化中心、後天（26日）在台北國家音樂廳演出。（牛耳藝術提供）

    辛辛那提大眾管弦樂團明（25）日在台南文化中心、後天（26日）在台北國家音樂廳演出。（牛耳藝術提供）

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