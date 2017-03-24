百年條紋衫 法式經典登台

2017-03-24

〔記者林欣若／台北報導〕擁有127年歷史的法國服飾品牌Saint James百年來只專注於條紋單品，卻獲得詹姆斯‧狄恩（James Dean）、葛妮絲‧派特洛（Gwyneth Paltrow）、英國凱特王妃等名人的青睞，繼日本和南韓之後，台灣由采亦得國際引進，成為Saint James在亞洲開拓的第三個市場。

Saint James可說是海軍條紋的始祖，創辦品牌的Legallais家族在諾曼地小鎮有一間羊毛紡織廠，家族將羊毛紡織融合工藝與質料，製作出足以抵禦狂風、保暖又耐磨損的衣物。19世紀時，條紋衣正式被法國海軍採用，成為法國海軍的制服，Saint James以21條Breton Stripe（海軍條紋）紀念拿破崙的法國艦隊對抗海戰的21埸勝利，從此成了正統海軍條紋的官方定義，Saint James的經典條紋衫也在20世紀開始流行。

除了經典條紋衫，Saint James也發展出洋裝、襯衫、牛仔褲、配件等單品，包含男裝、女裝與童裝，為了維持品質，堅持全程於法國生產，這幾年更積極響應綠時尚、研發技術讓織品紗線減少耗損，獲得更多消費者的認同和支持。