大同一機多用 進駐微型廚房─變身小家電多合一 首推分離式電子鍋
2017-03-24
﹝記者吳佩樺／台北報導﹞房價高加上單身人口不斷攀升，微型宅當道，多合一小家電成為主流。大同看好趨勢，今年新上市小家電皆主打「複合式」，一機多用，成為「微型廚房」好幫手。
大同最新研發的分離式電子鍋，電子鍋和底座採用分離設計，類似模組化概念，能和去年上市的無水鍋搭配使用，擁有電子鍋、無水鍋、煎烤盤三用功能。業者表示：「不用擔心電子鍋離開底座後，無法保溫，利用內附的不鏽鋼無電保溫盤，能讓電子鍋維持3小時保溫效果。」
輕享系列亦為主力；輕享飲品機附有多種配件，除了是隨行杯果汁機，還能用來研磨咖啡豆，隨手沖泡香醇咖啡。輕享料理壺則結合美食鍋、快煮壺以及泡茶壺，三機一體。
此外，大同宣布和Hello Kitty再度合作，推出Hello Kitty白色電鍋，今日起開賣，售價4,690元，限量4千台。販售通路包括大同購物官網e同購、momo購物網以及大同99週年特展。
因應今年是大同99週年，今日起至26日三天特地在台北華山園區舉辦特展，現場展示全新大小家電，民眾可直接購買，部份新品開放搶先預購，凡於現場單筆消費滿千元者，有機會獲得日韓來回機票等大獎。
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