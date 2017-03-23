空汙嚇人 除臭衣櫃竄紅

2017-03-23

記者吳佩樺／台北報導

空汙議題備受重視，不只空氣清淨機成為家電市場的黑馬，除臭衣櫃也隨之竄紅。LG從去年引進「Styler智慧電子衣櫥」來台，主要功用本是利用蒸氣熨平衣物，但因為同時具備清淨除臭、殺菌附加功能，號稱消滅99%過敏原和細菌，沒想到卻意外大賣，成為空汙下的另一明星商品。

LG今年引進WiFi、除濕功能來台

LG表示，根據銷售報告，Styler智慧電子衣櫥去年全球銷量一飛衝天，相較前年上升253%，南韓現在平均4分鐘就能賣出1台；其他在有嚴重空汙的國家，例如中國業績也成長87%，台灣亦逐漸攀升，今年預計再推出WiFi版和除濕版。

Styler智慧電子衣櫥於2011年誕生，最大功臣是LG現任執行長Jo Seong-jing某次出差時，西裝和襯衫不小心弄皺了，老婆教他把衣服掛在浴室，並打開蓮蓬頭，水蒸氣可撫平皺褶，才讓他有了靈感，經過5年開發，測試超過1千件衣物，才終於成功。

此外，LG去年進軍台灣空氣清淨機市場，成績頗佳，下半年會再上市全新「360˚ Air Purifier」，強調能360度吸入和排放，大幅加速空氣清淨的效能。