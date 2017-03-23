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一個人好好過 單身家電大流行 掀複合式+微型趨勢

2017-03-23

記者吳佩樺／台北報導

台灣單身人口攀升，讓家電市場結構跟著改變，掀起「複合式」以及「微型」新革命！

根據內政部戶政司統計，去年台灣結婚對數總計147,861對，比起前年的154,346對，減少了6,485對，粗結婚率降低為6.29%，意指平均每千人僅有12.58人結婚。且近十年晚婚情形愈來愈明顯，結婚平均年齡從32歲增加為34歲。

一個人開伙 多功能廚房小家電最夯

現代男女追求一個人也要好好過生活，讓單身家電大流行，各家大廠不斷開發新品，大小家電緊追微型趨勢，機能性卻更強。

Yahoo奇摩購物中心表示：「一個人開伙不易，但面對外食不斷漲價和食安問題，真的叫單身族好難為，因此訴求『十八般武藝俱全』的多功能廚房小家電名列單身家電的熱銷第一。」

聲寶分析：「有別於家庭客層，單身族無論是時間或金錢都願意為自己付出更多，以求擁有更好的生活。最新開發的多功能烘焙箱，主打烤箱結合煮飯功能，上市以來月銷300台。」

可愛兼實用 女性客層擋不住

外觀可愛又兼具實用性的商品最能吸引女性客層，歌林從2015年推出Hello Kitty系列，現已擴展至16個品項，歌林小家電主管楊怡芬表示：「Hello Kitty系列以快煮壺、美食鍋最熱賣，年銷量高達萬台，今年改攻美容市場，新品涵蓋捲髮器、美甲機等。」

定位「一人家電」的日本麗克特竄紅，旗下格子三明治機榮登PChome 24h購物2016年廚房小家電年度銷售冠軍，且觀察前5大排行榜，單身家電即搶下3席，包括隨身型果汁機、快煮壺，可見單身經濟的確正發燒中。

東元第二季也有一系列鎖定女性的創意小家電，外型活潑、顏色鮮豔，5月陸續上市，例如靈感來自復古收音機的微波爐、蘋果造型的電子鍋等，目標占總體小家電營收的2成。

瘦身+多功 大家電也走出傳統

大家電市場亦跟隨趨勢掀起變革，畢竟「微型宅」當道，大家電也必須突破傳統。燦坤指出：「儘管台灣多數家庭仍慣用大容量機型，但外型瘦身、多合一風潮愈來愈旺盛。」三菱電機Smart Cube系列冰箱，採用獨特技術，讓箱壁最薄化，像是525公升大容量冰箱，機身寬度僅65公分，號稱業界最薄。Panasonic Cuble系列洗衣機也以小巧、美型為賣點。

歌林今年洗衣機主打多用途，開發雙筒和收納型洗衣機，前者概念類似LG Twin Wash洗衣機，將二台大小洗衣機結合成一台，特色是能分開運作；後者在機器前方設置收納櫃，方便放置洗衣粉等物品，節省空間。歌林指出：「不少單身族會養寵物，雙筒洗衣機的小型洗衣機能用來獨立清洗寵物衣物，十分便利。」

圖片提供／聲寶、歌林、Panasonic、PChome 24h購物、LG、東元、三菱電機

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  • 聲寶代理Siroca小型全自動研磨咖啡機，共有4色，售價4,980元。

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  • 東元今年將上市一系列鎖定女性的單身家電，例如外型超可愛的蘋果造型電子鍋。

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  • 聲寶瞄準單身商機，最新開發的多功能烘焙箱，主打烤箱結合煮飯功能，自上市以來極為熱銷，售價3,188元。

    聲寶瞄準單身商機，最新開發的多功能烘焙箱，主打烤箱結合煮飯功能，自上市以來極為熱銷，售價3,188元。

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