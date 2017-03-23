2017年F1賽季預覽

2017-03-23

記者方維鐸／綜合外電報導

2017年F1賽季即將於本週日（3月26日）在澳洲墨爾本登場，今年的賽事將進行至11月下旬。本年度亞洲賽站仍維持6站，歐洲地區再次排除德國GP，剩下9個賽站，加上美洲大陸的4站及大洋洲的1站，整個賽季共有20個分站。

本賽季開始，F1的經營權正式易主，美國的Liberty Media Corporation從白髮老怪Bernie Ecclestone手中接走Formula One Group的主導權，由前21世紀福斯副董事長Chase Carey出任董事長與執行長職務，前ESPN執行副總Sean Bratches擔任商業活動總監，F1賽事經驗豐富的Ross Brawn則接任賽事營運總監，讓F1進入全新的集體領導時代。如此大的轉變對這項全球頂尖賽車運動的發展究竟是福是禍，目前還難以判斷，但肯定會讓賽事推廣和商業模式有大幅改變。

技術規則大改變 比賽預期更精彩

今年賽季最大的亮點，莫過於車輛技術規範的大幅改變，相對於以往基於安全考量，著重於限制性能施展的技術規則，新的規範則讓車輛有更寬的輪胎和輪距，更低的車身重心，以及更大的空氣力學設計空間，即使1.6升V6的油電混合動力系統沒有進一步強化，新賽車的單圈時間仍能比去年提升達3秒左右。

今年Pirelli供應的輪胎規格在寬度上要較以往增加，光是前輪就加寬了6公分，負責驅動的後輪更加寬了8公分之多，輪圈仍維持13吋不變，但整體輪胎的高度也隨之增加。如此一來，由於輪胎接地面積增加，賽車的抓地循跡表現會明顯強化許多，搭配更寬更低的車體，以及效益更高的空氣力學設計，讓賽車的性能極限得以實質提升。

2月底、3月初，在西班牙巴塞隆納賽道為期8天的兩階段賽前集測，各車隊的新賽車得以做出比上一個年度賽季前測試快出很多的單圈速度，顯示本賽季會比去年更精彩有看頭。

根據以往經驗，我們不能以賽季前測試的表現來斷定某支車隊在整個賽季中的成績，但仍看到法拉利的SF70H新賽車跑出令人眼睛一亮的驚人速度，8天測試下來由Kimi Räikkönen創下了本次集測最快的1分18.634秒最快單圈紀錄，第2快則為同隊隊友Sebastian Vettel跑出的1分19.024秒，意味著紅軍今年會有一番更積極強勢的作為。

Mercedes AMG的兩位車手跑出這次集測第3、第4快的單圈成績，由於兩隊測試的重點不同，輪胎選擇與油載量也不一樣，你無從斷言究竟孰優孰劣，但就完成的圈數里程來看，W08賽車真的非常穩定可靠，這是其他車隊所望塵莫及的。

原先大家所期待的Red Bull RB13賽車，在8天集測的成績看似沒有特別令人驚豔，然而有空氣力學大師Adrian Newey坐鎮，沒有人敢小看他們在車輛空力效應上的發揮，還是要等開賽之後才能看出真正的實力。

場上部分車手異動 帶來新觀賽話題

2017賽季場上車手異動說大不大，但影響卻也不小，足以帶來一番不同的氣象。首先，Manor車隊的退出，讓場上車手的人數直接縮減至20人。最關鍵的車手異動為去年甫贏得世界冠軍就閃退的Nico Rosberg，不僅讓2017賽季場上1號賽車從缺，同時最頂尖的Mercedes AMG車隊空出了一個車手的位子，成為現役車手最覬覦的位子，最終是由原Williams表現穩健的芬蘭車手Valtteri Bottas雀屏中選。

於是次級強隊Williams也空出了一個位子，但由於Williams去年即已宣布由年輕的加拿大新秀Lance Stroll來填補巴西老將Felipe Massa退休後的空缺，原本是想讓這位沒有F1經驗的新人能跟Bottas來搭檔出賽，沒想到後者被挖去Mercedes AMG，車隊當然不可能再找一位同樣沒F1參賽經驗的車手上陣，因此只能把剛退休不久的Massa找回來，繼續擔綱頭號車手的重任。

其他車手異動，包括解散的Manor車隊釋出Esteban Ocon和Pascal Wehrlein兩位頗具潛力的年輕車手，分別轉往Force India和Sauber兩隊，填補Nico Hülkenberg跳槽至Renult Sport F1車隊，以及Felipe Nasr遭Sauber淘汰的空缺。而Renult Sport F1原來的主力車手Kevin Magnussen，則轉往Haas這支採用法拉利動力系統的美國車隊，填補原先墨西哥車手Esteban Gutiérrez被汰換所留下的空缺。

此外，McLaren車隊的前世界冠軍車手Jenson Button本賽季轉為測試車手，讓去年曾在巴林GP替代受傷的Alonso上場的比利時車手Stoffel Vandoorne（該場賽事就替McLaren取得賽季首個積分進帳），被扶正為正式車手。不過以MCL32新賽車在巴塞隆納賽季前集測的成績來看，無論是兩屆世界冠軍或這位潛力新人，應該都不容易有攻上頒獎台的機會。