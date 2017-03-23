網播職棒 賽事不漏接

2017-03-23

〔記者吳佩樺／台北報導〕2017年中華職棒球季即將開打，Yahoo TV繼去年攜手統一獅，直播60場主場賽事，今年擴大版圖，除了統一獅，並和富邦悍將結盟，自3月25日起至10月期間，直播中職賽事120場。

Yahoo TV奇摩媒體傳播事業群副總經理邱瀅憓表示，去年和統一獅合作60場賽事，創下3千萬瀏覽量，最高同時上線逼近5萬人，平均每場直播吸引6千則留言互動，成績斐然。根據觀察，職棒直播觀看以男性為主力，6成為23至44歲。

此外，Yahoo TV今年亦會深度結合統一獅，包括再次推出「獅王Spotlight」節目，週週更新獅隊戰報；本季賽事還會舉辦見面會，回饋網友。