HOLA雨後巴黎 增添居家色彩

2017-03-23

〔記者凃盈如／台北報導〕HOLA 2017春夏推出萬件新品，本季風格以「雨後巴黎」為題，將雨後巴黎街景的水色暈染、粉嫩色彩躍上新品。色彩方面主要採取低色階的粉紅、藍、灰、紫、白、綠6大色系，讓居家空間展現自然、令人流連的法式慵懶，也透過中間色系，或者大理石紋家飾、暈染的織品等，鋪設中性的自我主張，材質則以棉麻、透明紗質、清透玻璃等為焦點，為生活增添清透的空氣感。

伴隨春夏新品上市，HOLA為吸引年輕客群，攜手曾與Jo Malone London、Chloé等國際品牌合作的插畫家Kellykiwi合作，由Kellykiwi的筆觸手繪出隨性的居家樣貌，在真實的客廳、臥室，浴室、陽台或居家角落中，以虛擬人物故事描繪生活中片刻，筆觸風趣，領人細細品味插畫中的居家生活，作品將於3月24日起於HOLA官方網站呈現。

為讓消費者可以輕鬆實踐居家美學，即日起至4月26日，HOLA除了祭出萬件商品單筆滿1,000元現折100元優惠之外，全台25家門市與HOLA官網同步推出系列主題活動，於4月2日、4月3日下午全台門市舉辦親子手作植物盆栽DIY體驗課程，名額有限，報名費200元可兌換200元HOLA禮券。