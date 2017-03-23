古早味美食 滿滿人情味─吉日嚴選食材 高C/P值 健康澎湃

2017-03-23

〔記者凃盈如／台北報導〕物價高漲，有時候中午要找間價格實惠又美味的餐廳用餐，顯得不易。但近來，在新北市永和路上，就有間「吉日古早味美食」悄悄開幕，賣的正是高C/P值正餐，一到中午，上班族紛紛前來報到，為的就是吃上一碗暖呼呼、料好實在的海鮮牛肉湯麵，或者一碗香味四溢又有飽足感的古早味瓜仔肉飯。

老闆娘王琬鈴，年輕時曾經開設電影發行公司、經營國際貿易事業，在西洋電影百家爭鳴的80年代單打獨鬥，一個人隻身到好萊塢買片，她回憶道，當時做電影輕而易舉，許多溫馨小品也大受歡迎，後來有線電視崛起，直到電影影廳日益減少，電影沈寂了一段時日，才結束電影事業。她總是停不下來，除了影視產業，她也曾投身茶葉批發生意、開設湘菜餐廳，事業經營得有聲有色，更曾從事水產貿易，引進國外螃蟹、斯里蘭卡龍蝦，從買貨、報關等繁雜事務，事必躬親，但也因此身體過於疲勞，體重曾一度驟降至32公斤。

這幾年下來，她沈寂養生，但也因此，讓她對於怎麼吃，悟出一套心得。重新出發後，她開設餐廳，立志與消費者分享健康、天然的料理，並對食材嚴加把關，即便是米粉、麵，都親自挑選，保證食材不含防腐劑、硼砂與色素；瓜仔肉飯更是使用特級三好米與自然發酵的蔭瓜。每碗米粉、麵所使用的湯頭，都是花數小時以菜頭熬煮，口味清甜，不加湯塊，更令人訝異的是，一碗僅110元的海鮮豬肉麵，或者海鮮牛肉湯麵，裏頭竟然有3隻蝦，澎湃豐盛，且肉片使用沙朗牛、梅花豬，在這物價上漲的時代，讓人們吃得飽足又心暖。店開幕不到一個月，已培養出一週上門3次的饕客，且老闆娘熱情、愛分享的個性，讓人用餐也感到十足的人情味。