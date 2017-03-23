| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
 首頁 > 消費

古早味美食 滿滿人情味─吉日嚴選食材 高C/P值 健康澎湃

2017-03-23

〔記者凃盈如／台北報導〕物價高漲，有時候中午要找間價格實惠又美味的餐廳用餐，顯得不易。但近來，在新北市永和路上，就有間「吉日古早味美食」悄悄開幕，賣的正是高C/P值正餐，一到中午，上班族紛紛前來報到，為的就是吃上一碗暖呼呼、料好實在的海鮮牛肉湯麵，或者一碗香味四溢又有飽足感的古早味瓜仔肉飯。

老闆娘王琬鈴，年輕時曾經開設電影發行公司、經營國際貿易事業，在西洋電影百家爭鳴的80年代單打獨鬥，一個人隻身到好萊塢買片，她回憶道，當時做電影輕而易舉，許多溫馨小品也大受歡迎，後來有線電視崛起，直到電影影廳日益減少，電影沈寂了一段時日，才結束電影事業。她總是停不下來，除了影視產業，她也曾投身茶葉批發生意、開設湘菜餐廳，事業經營得有聲有色，更曾從事水產貿易，引進國外螃蟹、斯里蘭卡龍蝦，從買貨、報關等繁雜事務，事必躬親，但也因此身體過於疲勞，體重曾一度驟降至32公斤。

這幾年下來，她沈寂養生，但也因此，讓她對於怎麼吃，悟出一套心得。重新出發後，她開設餐廳，立志與消費者分享健康、天然的料理，並對食材嚴加把關，即便是米粉、麵，都親自挑選，保證食材不含防腐劑、硼砂與色素；瓜仔肉飯更是使用特級三好米與自然發酵的蔭瓜。每碗米粉、麵所使用的湯頭，都是花數小時以菜頭熬煮，口味清甜，不加湯塊，更令人訝異的是，一碗僅110元的海鮮豬肉麵，或者海鮮牛肉湯麵，裏頭竟然有3隻蝦，澎湃豐盛，且肉片使用沙朗牛、梅花豬，在這物價上漲的時代，讓人們吃得飽足又心暖。店開幕不到一個月，已培養出一週上門3次的饕客，且老闆娘熱情、愛分享的個性，讓人用餐也感到十足的人情味。

廣告
  • 海鮮豬肉湯飯、麵或米粉，各110元，每碗內含3隻鮮嫩的蝦，澎湃豐盛。（圖文：記者潘少棠）

    海鮮豬肉湯飯、麵或米粉，各110元，每碗內含3隻鮮嫩的蝦，澎湃豐盛。（圖文：記者潘少棠）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：古早味美食 滿滿人情味─吉日嚴選食材 高C/P值 健康澎湃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.