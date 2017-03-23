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Pandora粉嫩女力 忠於信念─激發女性自我認定 水彩暈染快樂能量

2017-03-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕丹麥珠寶品牌Pandora發表春季新品，以粉嫩的木蘭、櫻花與雛菊，帶來滿滿正能量。

Pandora今年推出全新品牌概念「Do」，旨在激發女性忠於自己與自我信念，每一個珠寶都代表著一項女性相信且崇拜的正面價值，而自行選擇搭配珠寶則象徵女性積極行動，為自我認定的價值採取行動並付諸實現，成就每一個閃耀的自我。歌手「Hebe」田馥甄因為對歌唱的專注與努力獲得品牌認可，擔任今年度品牌大使。總經理陳昱龍表示，Hebe曾在訪問時說「每個人都要做靈魂深處的自己。」這句話深深打動他。

Pandora春季以水彩暈染感的琺瑯，勾勒出櫻花、木蘭的清新淡雅，搭配雛菊，傳達幸福快樂能量。為呼應大自然繁花靈感，也特別推出花朵造型釦環Moments手鍊，搭配上更具整體性。

今年亦推出全新Signature系列，設計上採用粉嫩多彩的琺瑯搭配鋯石，手環與戒指側面還有鏤空雕刻愛心的巧思設計，適合多重疊戴，也可與其他系列戒指搭配佩戴，讓女性透過色彩表達獨特自我，呼應全新品牌概念。

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  • Pandora春季新品洋溢春季粉嫩色彩花漾氛圍。（記者潘少棠攝）

    Pandora春季新品洋溢春季粉嫩色彩花漾氛圍。（記者潘少棠攝）

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