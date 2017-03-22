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Bacalta甜香風味 太陽烘曬香氣

2017-03-22

〔記者林欣若／台北報導〕格蘭傑（Glenmorangie）私藏系列推出第8款窖藏陳釀Bacalta，這是首款完全以「太陽烘曬的馬姆齊（Malmsey）馬德拉（Madeira）酒桶」進行換桶釀造的格蘭傑單一麥芽威士忌，揉合蜂蜜、白巧克力、太妃糖、焦糖柑桔等香氣，濃郁甘甜。

Bacalta是蘇格蘭蓋爾語「經太陽烘曬」之意，靈感源自於20多年前格蘭傑曾發表的「格蘭傑馬德拉風味桶單一麥芽威士忌」，為了超越20年前之作，格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製酒師Bill Lumsden選用美國橡木製桶，並進行深度烘烤（heavily toasted），接著以馬姆齊馬德拉酒浸泡橡木桶，經過一段時間的潤桶後，注入於美國白橡木波本桶熟成過一段時間的格蘭傑威士忌酒液，繼續進行換桶窖藏陳釀。

Bill Lumsden認為，這個釀造過程如同時裝設計師打造高級訂製服一般，馬姆齊馬德拉酒桶為Bacalta帶來層層太陽烘曬的甜香風味，並賦予複雜口感，包括薄荷太妃糖味、烘烤水果以及杏仁與核棗等香味，並混合杏仁糖、白胡椒與甜瓜的氣味，最後是豐富的糖漿尾韻。

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