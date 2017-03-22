春日限定 櫻花天然卸顏

2017-03-22

〔記者邱巧貞／台北報導〕呼應3、4月日本櫻花祭，許多日系美妝品牌也為產品換上了充滿春日浪漫氛圍的櫻花限量包裝。FANCL明星產品「MCO 速淨卸粧液」及「淨膚柔滑潔顏粉」自推出以來，一直備受消費者推崇，深受崇尚無添加、不用防腐劑護膚準則的女性所喜愛。多年來，FANCL持續推出充滿藝術感的限量版產品，讓卸粧、潔顏的例行保養程序變得更加豐富有趣。

今年春季，FANCL推出春日浪漫限定的櫻花限量版，充滿女性感溫柔的粉色櫻花，令人宛如徜徉在初春櫻花海中，享受著浪漫悸動。