春日限定 櫻花天然卸顏
2017-03-22
〔記者邱巧貞／台北報導〕呼應3、4月日本櫻花祭，許多日系美妝品牌也為產品換上了充滿春日浪漫氛圍的櫻花限量包裝。FANCL明星產品「MCO 速淨卸粧液」及「淨膚柔滑潔顏粉」自推出以來，一直備受消費者推崇，深受崇尚無添加、不用防腐劑護膚準則的女性所喜愛。多年來，FANCL持續推出充滿藝術感的限量版產品，讓卸粧、潔顏的例行保養程序變得更加豐富有趣。
今年春季，FANCL推出春日浪漫限定的櫻花限量版，充滿女性感溫柔的粉色櫻花，令人宛如徜徉在初春櫻花海中，享受著浪漫悸動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 百貨美人節 卡友禮療癒風─統一時代新櫃登場 SOGO北海道展甜點吸客
- Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履
- 彩色精神 條紋時尚
- Bacalta甜香風味 太陽烘曬香氣
- LG中階機海搶市 8千元有找
網友回應
熱門新聞
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 軍方二審敗訴 德東營舍移交台東天后宮
- 國務院︰美完全沒改變對台立場
- 自由談》好無助的民調
- 恙蟲季來了 掃墓最好包緊緊
- 國民黨議員批浮編 台中市追加預算案遭擱置
- 覺得盤查不合理？ 警官透露可以用這招
- 緯創吃iPhone訂單 外資目標價喊30元
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 悍將終結者 葉總點名黃勝雄
- 一例一休沒影響 南投軍功橋提前完工
- 北韓再嗆美國 發布摧毀航母、轟炸機影片
- 自由廣場》〈林保華專欄〉川習會的中國軟肋
- 伊凡卡無官職 竟擁白宮西廂辦公室
- 潛艦國造啟動 8年下水
- 新和庄防水患 新豐一號橋裝水位警報
- 今若協調不成 台鐵企工︰不排除5月大罷工
- 埃及街頭運動太震撼 台人也該看
- 傳金馬澎納核廢最終場 林全：不會黑箱作業
- 〈旅遊的滋味〉湛藍燦美的多瑙河畔
- 台積電市值破5兆 緊追英特爾
- 兒童新樂園貓纜動物園 3/25及4/4兒童免費
- 日美頂尖對決 菅野嗆封鎖美隊全壘打
- 社區共餐 田中媽媽烹煮高麗菜飯
- 自由廣場》新加坡司長級平均年齡40-45歲
- 調節白蝦產銷 做成蝦酥、醉蝦
- 03/22 各報重點新聞一覽
- 供兒留學買房買車 父控遺棄討房敗訴
- LINE不一定都罩得住 5月底LINE Q停止服務
- 白天到黑夜 朴槿惠應訊14小時
- 雪的禮讚─日本山形縣
- 〈徵文大家談〉工作中，請許下心願
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷對方孩子...
- 東帝汶新總統 前游擊隊領袖料出線
- 鍾瑶名氣不及男友被貼標籤 吳慷仁開導超暖心！
- 14多萬免繳費黨員 洪秀柱：吳敦義祕書長任內通過
- 中西區圖書館平行時空 教傳統手藝
- 鍾瑶「啡」常時期 熬出頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：春日限定 櫻花天然卸顏
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分