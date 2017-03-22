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彩色精神 條紋時尚

2017-03-22

〔記者林欣若／台北報導〕彩色條紋是時裝設計師Sonia Rykiel最喜歡的元素，她在去年8月過世後，現任藝術總監Julie de Libran從Sonia Rykiel過去的文獻中，找出13款經典設計，保留彩色條紋精神，但加入更多現代元素，推出重新詮釋經典條紋的Rykiel For Ever系列。

Rykiel For Ever系列以品牌的靈魂元素針織和條紋為主軸，Julie de Libran表示：「Rykiel女士的魅力和風采真正定義了一位令人動容的時尚偶像。她的傳奇與感染力超越時尚，她用設計和幽默感挑戰時代現況，賦予女性追求精神、智慧、感性、友誼和個人的自由。一切都從服裝開始，對於文化的影響力卻超乎想像，時至今日，仍與所有女人息息相關。」

Julie de Libran以「多用途」的概念，讓Rykiel For Ever系列更加活潑俏皮，例如可以正反兩穿的斗篷、結合毛衣和圍巾功能的多袖針織衫、多袖開襟衫與圍巾結合，都是時髦又能滿足女性穿搭需求的單品，此系列在全球十個時尚指標城市包括東京、香港、上海、米蘭、柏林、倫敦、聖彼得堡、巴黎及紐約販售，台灣由複合式精品店CLUB DESIGNER獨家販售。

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  • Rykiel For Ever系列中的每件作品，均能滿足女性日常生活中不斷變化的各種需求，並賦予女性時髦的新定義。

    Rykiel For Ever系列中的每件作品，均能滿足女性日常生活中不斷變化的各種需求，並賦予女性時髦的新定義。

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標題：彩色精神 條紋時尚


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2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
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