Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履

2017-03-22

〔記者王瀅娟／台北報導〕Jimmy Choo春夏靈感源自藝術家Gerda Steiner和Jorg Lenzlinger共同創作的大型植物裝置藝術「Falling Gardens」，想像一片花園以及飛舞其中的蜂鳥，創作出一系列帶有迷幻色彩的鞋履與手袋。

創作總監Sandra Choi認為，要將令人驚異的大自然之美化為創作，需要更敏銳的鑑賞力，以貫徹理解眼中所見的現象，才能將這樣的美融入日常生活之中。而她的理解，是將花朵與樹枝簡化為幾何圖形與線條，以雷射切割皮革、皮革拼接有機玻璃等素材，呈現出幾何與對稱感，飛揚的線條令人聯想到蜂鳥沖天飛翔閃過的瞬間。

蜂鳥身上變幻交錯的藍、綠、紫色亦成為本季主色調，羽毛、亮片、鏡面皮革等異材質點出覆蓋於蜂鳥身上的層疊羽毛。本季粗跟鞋比例加重，3.5公分與6公分的粗短跟鞋也不在少數，讓穿梭在自然中的女子走得更穩更長遠。