| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
 首頁 > 消費

Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履

2017-03-22

〔記者王瀅娟／台北報導〕Jimmy Choo春夏靈感源自藝術家Gerda Steiner和Jorg Lenzlinger共同創作的大型植物裝置藝術「Falling Gardens」，想像一片花園以及飛舞其中的蜂鳥，創作出一系列帶有迷幻色彩的鞋履與手袋。

創作總監Sandra Choi認為，要將令人驚異的大自然之美化為創作，需要更敏銳的鑑賞力，以貫徹理解眼中所見的現象，才能將這樣的美融入日常生活之中。而她的理解，是將花朵與樹枝簡化為幾何圖形與線條，以雷射切割皮革、皮革拼接有機玻璃等素材，呈現出幾何與對稱感，飛揚的線條令人聯想到蜂鳥沖天飛翔閃過的瞬間。

蜂鳥身上變幻交錯的藍、綠、紫色亦成為本季主色調，羽毛、亮片、鏡面皮革等異材質點出覆蓋於蜂鳥身上的層疊羽毛。本季粗跟鞋比例加重，3.5公分與6公分的粗短跟鞋也不在少數，讓穿梭在自然中的女子走得更穩更長遠。

廣告
  • Melody出席Jimmy Choo春夏發表會，表示所穿的花朵高跟涼鞋是命中注定的愛，55,800元。紫色Locket鍊帶包70,800元。

    Melody出席Jimmy Choo春夏發表會，表示所穿的花朵高跟涼鞋是命中注定的愛，55,800元。紫色Locket鍊帶包70,800元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Jimmy Choo
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.