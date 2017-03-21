LG中階機海搶市 8千元有找
2017-03-21
〔記者吳佩樺／台北報導〕LG V10日前被不少消費者控訴過熱死當，引起維修爭議，LG表示會以最大誠意處理。後續對於台灣手機市場布局，仍是相當積極，除了有即將上市的新旗艦G6，亦打出中階機海戰術，包含主攻平價大螢幕的新代K10、K8、K4以及內建觸控筆的Stylus 3，4款新機價格落在3,990至7,990元，4月1日開賣。
機身厚度僅7.4公厘的Stylus 3，配備5.7吋大螢幕，縮小手寫筆筆尖至1.8公厘，讓書寫功能更加流暢。抽出手寫筆時會自動開啟筆記功能，另有貼心的手寫筆防丟設計。搭載1,300萬畫素主相機、800萬畫素前鏡頭。單機售價7,990元，指定電信通路購買贈送雙孔USB輸出旅充頭。
新代K系列則有K10、K8、K4，強調機身、相機、電力效能全面升級，單機售價分別為5,990、4,990、3,990元。3款中以K10規格最高，號稱是同級機種中唯一內建120度廣角、500萬畫素前鏡頭的手機，方便多人自拍；主相機則為1,300萬畫素。
此外，新代K系列電力較過去提升15%，同時支援雙卡雙待。為了吸引年輕族群，特別和知名插畫家掰掰啾啾合作，不只針對K系列設計贈品，筆下角色尖頭人、奧樂雞也會在廣告中現身。
台灣LG電子行動通訊事業部協理鄭相天表示：「中低階手機市場成為兵家必爭，LG以4款中階新機滿足不同消費者喜好，並看好旗艦機G6的買氣超過G5，今年整體目標維持2倍銷量成長。」
圖片提供：LG
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