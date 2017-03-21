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VCA花開了 立體輕巧價親民

2017-03-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕Van Cleef & Arpels梵克雅寶選在春分時節發表Frivole系列9款新作，包括迷你版與黃K金鑲鑽指間戒，以更輕盈的姿態綻放於頸項指間。

梵克雅寶表示，Frivole系列有5大特點，第一為不對稱的設計，三片花瓣的尺寸與仰起的角度均不同，這帶到了另一個特點，就是立體的設計，每朵花的層次高低與角度均各異；第三是鏡面拋光，採用源自1920年代百寶盒的拋光技術，將花瓣拋光至如鏡面般光滑閃亮；最後，鑲鑽的花瓣全採用蜂巢式鑲嵌，優異的透光效果使鑲鑽花瓣更為輕盈光燦。

Frivole以往僅有數十萬至數百萬的款式，今年新推迷你版，小巧的吊墜項鍊、手鍊約5萬左右即可入手，全新推出的耳釘式耳環價格也在10萬元以下，使Frivole系列更能向年輕族群靠攏。貴婦們則有全新的9朵花頸鍊可選擇，不對稱設計的9朵花搭配頂級珠寶上才有的隱藏式搭扣，使得項鍊沒有前後左右之分，可隨意調整佩戴位置，彷彿花朵飄落停駐頸間，自然浪漫。

圖片提供：Van Cleef & Arpels

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  • Frivole為梵克雅寶經典珠寶系列之一，以往只有推出高級珠寶系列，今年新推入門款。

    Frivole為梵克雅寶經典珠寶系列之一，以往只有推出高級珠寶系列，今年新推入門款。

  • 梵克雅寶Frivole 18K金鑲鑽指間戒，約638,000元。

    梵克雅寶Frivole 18K金鑲鑽指間戒，約638,000元。

  • 梵克雅寶Frivole 18K金鑲鑽迷你吊墜項鍊，約52,000元。

    梵克雅寶Frivole 18K金鑲鑽迷你吊墜項鍊，約52,000元。

  • 梵克雅寶Frivole 18K金鑲鑽迷你耳針式耳環，約82,000元。

    梵克雅寶Frivole 18K金鑲鑽迷你耳針式耳環，約82,000元。

  • 梵克雅寶Frivole 18K白金鑲鑽9朵花頸鍊，價格店洽。

    梵克雅寶Frivole 18K白金鑲鑽9朵花頸鍊，價格店洽。

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