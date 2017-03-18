宏碁×鎮瀾宮 祈福筆電限量上市

2017-03-18

〔記者吳佩樺／台北報導〕宏碁和大甲鎮瀾宮跨界合作，結合最負盛名的媽祖年度慶典「大甲媽遶境活動」，打造全球唯一的Swift 3祈福限量筆電，3月31日開賣。

宏碁Swift 3祈福筆電採用金色機身，觸控板融入海浪彩繪圖騰，內建大甲媽桌布和開機畫面。另有祈福配件，包括「卍服不斷紋筆電包」以及「皮製壓轎金吊牌」，內含一張2017年壓轎金。售價33,900元。

宏碁台灣區總經理林佳璋表示：「宏碁的設計團隊在與大甲鎮瀾宮合作時，注重每一個細節，解析大甲鎮瀾宮的廟宇元素，結合媽祖精神的故事，以「祈福』為發想，帶入產品設計中，讓科技和文化激盪出創意的火花。」