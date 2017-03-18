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保護腸道健康 不姑瘜─正腸3步驟 攝取好菌減少大腸瘜肉增生 降低大腸癌發生率

2017-03-18

〔記者林欣若／台北報導〕大腸癌連續第8年成為國內癌症榜首，每年新增超過1萬5,000名病例，工作、飲食、睡眠、腸胃狀況都和大腸癌發生率有關，台灣癌症基金會建議，多吃蔬果少紅肉、菌相平衡補好菌、主動篩檢勤，能降低大腸癌發生率。

根據「大腸瘜肉問題與生活習慣調查」，包括軟體工程師、行銷企劃、公務員、醫護人員、營建人員，是前5大腸瘜肉好發職業，台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院副院長賴基銘表示，從交叉分析中可觀察到，這些職業發現大腸瘜肉者，工作超時與加班機率明顯高於該職業未發現大腸瘜肉的受訪者，可見工作情況可能對生活作息有全面性的影響。值得注意的是，大腸瘜肉為大腸癌前兆，近年來除飲食習慣，國際間也有研究發現腸道菌相與大腸癌間的關聯，大腸直腸癌病人約有80%的比例和生活習慣、低纖維高脂肪飲食與運動等因素相關。

台灣癌症基金會再次呼籲「正腸3步驟」的重要，在眾多生活壓力下，取得保腸保胃的健康平衡，飲食均衡、用餐定時，減少高油烹煮習慣與紅肉的攝取，並提高蔬果攝取量；優酪乳、高纖維質食物可以減少糞便停留腸道的時間，降低壞菌與毒素影響的機率；50歲以下民眾應主動提早進行糞便潛血篩檢，並養成運動習慣。

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  • 營養師建議，多吃蔬果、補好菌為健康打底，能降低大腸癌發生率。（台灣癌症基金會提供）

    營養師建議，多吃蔬果、補好菌為健康打底，能降低大腸癌發生率。（台灣癌症基金會提供）

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