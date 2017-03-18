| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 消費

黃鴻升 謝欣穎戲假情真 就是好朋友

2017-03-18

〔記者林欣若／台北報導〕戶外品牌The North Face以機能性聞名，產品設計也以方便戶外活動為主，但The North Face旗下也有潮流時尚的概念店Urban Exploration，販售兼具機能與時尚的服飾與鞋款，繼倫敦、紐約、香港之後，Urban Exploration也在台北開幕，黃鴻升和謝欣穎穿上全新春夏系列亮相，展現戶外品牌難得的都會休閒風。

黃鴻升先誇讚謝欣穎：「她一直都很會穿。」謝欣穎則回敬：「他是男生潮流的指標。」其實2人因戲結緣，是相識多年的好朋友，謝欣穎去年和論及婚嫁的男友分手，黃鴻升也一直關心著，他說會永遠支持謝欣穎的任何決定，但2人不可能從朋友變男女朋友，因為謝欣穎說：「我們認識太久了，朋友永遠是朋友。」

Urban Exploration的設計以黑、白、灰為主色調，再加入當季最流行的色彩為點綴，2017年春夏系列找來東京知名設計師小川浩史參與設計，以明快的線條和極簡的色塊，展現俐落的都會風格，一系列單品包括T-shirt、防風外套、風衣，男生的西裝外套、女生的連身褲，都是很適合都會休閒風格的單品，當然也少不了The North Face的機能強項，包括DryVent®GORE-TEX®面料、WINDWALL®防風保護科技、GORE WINDSTOPPER®防風軟殼保護，都運用在系列中。圖片提供：The North Face

廣告
  • The North Face Urban Exploration春夏系列以明快線條、極簡色塊，完美融合機能與時尚。

    The North Face Urban Exploration春夏系列以明快線條、極簡色塊，完美融合機能與時尚。

  • 黃鴻升穿搭The North Face Urban Exploration全新春夏系列，以他最愛的混搭風格展現時尚潮流。

    黃鴻升穿搭The North Face Urban Exploration全新春夏系列，以他最愛的混搭風格展現時尚潮流。

  • 謝欣穎穿上The North Face Urban Exploration全新春夏系列，她說自己穿衣服很隨興、不追求流行，簡單的都會休閒風最適合她。

    謝欣穎穿上The North Face Urban Exploration全新春夏系列，她說自己穿衣服很隨興、不追求流行，簡單的都會休閒風最適合她。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 謝欣穎 黃鴻升 謝欣穎
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：黃鴻升 謝欣穎戲假情真 就是好朋友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.