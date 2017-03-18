黃鴻升 謝欣穎戲假情真 就是好朋友

2017-03-18

〔記者林欣若／台北報導〕戶外品牌The North Face以機能性聞名，產品設計也以方便戶外活動為主，但The North Face旗下也有潮流時尚的概念店Urban Exploration，販售兼具機能與時尚的服飾與鞋款，繼倫敦、紐約、香港之後，Urban Exploration也在台北開幕，黃鴻升和謝欣穎穿上全新春夏系列亮相，展現戶外品牌難得的都會休閒風。

黃鴻升先誇讚謝欣穎：「她一直都很會穿。」謝欣穎則回敬：「他是男生潮流的指標。」其實2人因戲結緣，是相識多年的好朋友，謝欣穎去年和論及婚嫁的男友分手，黃鴻升也一直關心著，他說會永遠支持謝欣穎的任何決定，但2人不可能從朋友變男女朋友，因為謝欣穎說：「我們認識太久了，朋友永遠是朋友。」

Urban Exploration的設計以黑、白、灰為主色調，再加入當季最流行的色彩為點綴，2017年春夏系列找來東京知名設計師小川浩史參與設計，以明快的線條和極簡的色塊，展現俐落的都會風格，一系列單品包括T-shirt、防風外套、風衣，男生的西裝外套、女生的連身褲，都是很適合都會休閒風格的單品，當然也少不了The North Face的機能強項，包括DryVent®GORE-TEX®面料、WINDWALL®防風保護科技、GORE WINDSTOPPER®防風軟殼保護，都運用在系列中。圖片提供：The North Face