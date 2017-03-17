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《17秋冬紐約時裝週》9

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

時裝印象派：Delpozo

Delpozo 1973年創立於西班牙馬德里、2011年創辦人Jesus del Pozo過世後沉寂好一陣子、2014年由Josep Font 出任創意總監後又重返時尚圈，Josep Font 以繁複精緻如藝術品般的刺繡凸顯Delpozo的訂製精神。

2017年秋冬系列，Josep Font把衣服當成他的畫布，在衣服上盡情揮灑著他對冬日的印象和情感，運用印象派朦朧美的畫風，將花草的形狀意象化、融入服裝設計，羊毛絨布、絲綢、緹花布搭配金屬扣環以及顏色鮮豔的花飾，營造冬日的低調奢華。

這一系列以豐富的色彩和多層次的剪裁，讓服裝的輪廓充滿視覺效果，做工精緻的刺繡和珠花，讓每一朵繡在服裝上的花朵更有立體感，針織連衣帽上裝點金屬光澤的花飾，靈感來自於蜂鳥的翅膀，顏色鮮艷的羽毛在冬日陽光的照耀下，一閃一閃的閃耀著，為靜態的服飾中增添動態美感。

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  • Delpozo以蜂鳥翅膀為靈感的花飾，讓靜態服裝更為生動。（美聯社）

    Delpozo以蜂鳥翅膀為靈感的花飾，讓靜態服裝更為生動。（美聯社）

  • Delpozo利用刺繡和珠花打造的立體印花，傳承訂製精神。（美聯社）

    Delpozo利用刺繡和珠花打造的立體印花，傳承訂製精神。（美聯社）

  • Delpozo利用刺繡和珠花打造的立體印花，傳承訂製精神。（美聯社）

    Delpozo利用刺繡和珠花打造的立體印花，傳承訂製精神。（美聯社）

  • Delpozo運用勃根地紅、深藍、墨綠等暗色系，描繪出秋冬寧靜又帶點神祕的景色。（美聯社）

    Delpozo運用勃根地紅、深藍、墨綠等暗色系，描繪出秋冬寧靜又帶點神祕的景色。（美聯社）

  • Delpozo運用勃根地紅、深藍、墨綠等暗色系，描繪出秋冬寧靜又帶點神祕的景色。（美聯社）

    Delpozo運用勃根地紅、深藍、墨綠等暗色系，描繪出秋冬寧靜又帶點神祕的景色。（美聯社）

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標題：《17秋冬紐約時裝週》9


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