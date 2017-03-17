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《17秋冬紐約時裝週》8

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

費城故事：Tory Burch

電影「費城故事」（The Philadelphia Story）中，凱薩琳‧赫本（Katharine Hepburn）飾演費城上流社會的名媛，為了愛情勇敢而大無畏，這個角色讓同樣在費城長大的設計師Tory Burch有了無限靈感，2017秋冬系列Tory Burch以凱薩琳‧赫本在片中的角色為繆斯女神，在女性的嬌柔形象中加入更多陽光和自信，系列中融合男性及女性的服裝元素，呈現帥氣不羈的費城仕女風采。

印花是Tory Burch最喜愛的元素之一，她喜歡以印花展現女性的柔美魅力，秋冬系列仍然大量運用印花，除了來自大自然的印花展現生意盎然、生生不息的景象，有一款印花是趣味的芭蕾舞者圖案，這是Tory Burch參考費城巴恩斯基金會所收藏的法國印象派畫家愛德加‧竇加（Edgar Degas）作品，變化設計出的圖案，滿版的芭蕾舞者優雅的姿態印在白色衣料上，像是翩翩起舞的花朵。

為了平衡大量印花帶來的女性纖細感，Tory Burch將印花洋裝結合襯衫領口和袖口、或以打結領口增添率性，搭配靈感來自父親打火機的吊墜項鏈，完成了帥氣名媛造型。

圖片提供／Tory Burch

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  • 項鍊靈感來自父親的打火機，Tory Burch以配件畫龍點睛。（路透）

    項鍊靈感來自父親的打火機，Tory Burch以配件畫龍點睛。（路透）

  • Tory Burch印花高跟鞋搭配絲絨蝴蝶結，為整個系列劃上完美句點。（路透）

    Tory Burch印花高跟鞋搭配絲絨蝴蝶結，為整個系列劃上完美句點。（路透）

  • Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

    Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

  • Tory Burch在襯衫領口、打結領口，以印花增添率性。

    Tory Burch在襯衫領口、打結領口，以印花增添率性。

  • Tory Burch充滿藝術感的芭蕾舞者印花。

    Tory Burch充滿藝術感的芭蕾舞者印花。

  • Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

    Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

  • Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

    Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

  • Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

    Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

  • Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

    Tory Burch以各種大自然印花，打造優雅名媛。

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標題：《17秋冬紐約時裝週》8


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